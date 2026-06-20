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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La estrella de España: «Yamal me provoca mucho... y ese es el punto fuerte de Arabia Saudí»

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
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A. Laporte
L. Yamal
España
Arabia Saudí

Aymeric Laporte, defensa de España, analizó los puntos fuertes de Arabia Saudí de cara al partido de mañana en la segunda jornada del Mundial 2026.

«Estamos decepcionados tras el empate contra Cabo Verde, pero también debemos recordar que llevamos muchos partidos sin conocer la derrota, y eso nos da aún más ambición», declaró Laporte en unas declaraciones a los medios publicadas por el diario «AS».

“Nos centramos en nosotros mismos. Ante Cabo Verde fuimos sólidos atrás y evitamos sus contraataques. Mañana debemos repetir eso y, además, marcar”.

Con su paso por el Al-Nassr, añadió: «Arabia Saudí tiene jugadores excepcionales; quizá no sean muy conocidos en Europa, pero conozco a muchos y juegan muy bien al fútbol, y tal vez estén más acostumbrados al clima. Pero debemos concentrarnos en nosotros».

  • Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les encanta provocarme

    Y añadió: «¿Yamal me ha descrito como el mejor del mundo? Pregúntaselo a él. Yo intento ser el mejor en mi posición. Nuestra relación siempre ha sido buena; últimamente jugamos más a Fortnite juntos y eso nos ha acercado aún más. Tenemos una relación estupenda».

    Sobre las bromas de sus compañeros de la selección, añadió: «Les encanta provocarme, pero todo va genial; el grupo es excelente y tenemos una relación sólida».

    Y añadió: «¿Quién es el que más intenta provocarte? Lamine Yamal, pero lo hace con todo el mundo, y Javi también».

    Y concluyó: «Lo más importante ahora es el partido de mañana. Debemos seguir trabajando y estar concentrados. Primero pensamos en ganar, y luego ya veremos».

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