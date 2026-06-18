AFP
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La estrella de Costa de Marfil no pudo entrar en Canadá antes del partido contra Alemania tras ser detenida por presunto amaño de resultados
Wahi sigue en Estados Unidos
La Federación de Fútbol de Costa de Marfil (FIF) confirmó que Wahi no viajará a Toronto para el partido del sábado contra Alemania. El delantero no obtuvo la autorización administrativa para entrar en Canadá y permanecerá en Estados Unidos, según la BBC. La decisión llega mientras avanzan los procedimientos judiciales tras su detención a finales de mayo. A pesar de haber jugado en la victoria por 1-0 contra Ecuador, el jugador de 23 años se queda fuera de la convocatoria.
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La FIF respalda al delantero en medio de la incertidumbre
La FIF ha subrayado que Wahi sigue en la selección y se espera que permanezca en el programa del equipo a la espera de nuevos acontecimientos. En un comunicado oficial, la FIF ha declarado: «La Federación de Fútbol de Costa de Marfil ha tomado nota de los artículos e informaciones publicados el miércoles 17 de junio de 2026 sobre el internacional marfileño Elye Wahi.
Hasta ahora no ha recibido notificación judicial o administrativa contra él. En este momento delicado, la FIF le brinda todo su apoyo y reafirma su confianza. Wahi sigue siendo una pieza clave de la selección marfileña.
Asimismo, la FIF comunica que el jugador no viajará a Canadá, pues aún no se han obtenido los permisos necesarios para su entrada en ese país. Por ello, Wahi permanecerá en Estados Unidos hasta el regreso de la selección.
La investigación se centra en una reserva sospechosa
La investigación analiza si Wahi recibió intencionadamente una tarjeta amarilla en el minuto 35 del partido entre el Niza y el Metz, jugado el 17 de mayo, tras detectarse una actividad de apuestas sospechosa. Esa fue su quinta amonestación de la temporada y le impidió jugar un encuentro clave de promoción de descenso. Los investigadores estudian si el incidente formaba parte de una trama más amplia relacionada con las apuestas.
La LFP aún no ha abierto expediente disciplinario y, por ahora, no hará más comentarios. Reitera su compromiso con la integridad de sus competiciones y se reserva actuar según el resultado de la investigación.
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Costa de Marfil se adapta sin su delantero clave
Costa de Marfil se prepara para enfrentar a Alemania sin uno de sus delanteros. Wahi, titular en la victoria sobre Ecuador, se pierde este partido, lo que reduce el poder ofensivo del equipo en una fase clave del torneo. Se espera que regrese para el encuentro contra Curazao en Filadelfia. Mientras tanto, la investigación en Francia continúa sin conclusiones.