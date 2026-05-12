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La estrella de 42 años está cerca del récord del Mundial, pero ¿podría el eterno Cristiano Ronaldo, considerado el mejor de todos los tiempos, batirlo en 2030?
Soria está a punto de superar a Roger Milla
Según la Associated Press, Catar le ha brindado a Soria una oportunidad de oro para consolidar su legado. Incluido en una prelista de 34 jugadores, el delantero uruguayo podría convertirse en el jugador de campo de mayor edad en una Copa del Mundo si logra estar en la lista final de 26 para el torneo que empieza el 11 de junio. El récord lo tiene ahora Milla, quien jugó en Estados Unidos ’94 con 42 años. Tras una crucial victoria por 2-1 en la fase de clasificación contra los Emiratos Árabes Unidos, Soria declaró: «Orgulloso de volver a vestir la camiseta de Al Anabi y representar a este hermoso país».
- AFP
Cómo Ronaldo podría batir el récord absoluto
Aunque Soria aspira al récord de jugadores de campo, la marca absoluta la mantiene el portero egipcio Essam El Hadary, que tenía 45 años y 161 días en el Mundial de 2018. De lograrlo, Soria destacaría la longevidad de Ronaldo. La estrella del Al-Nassr y cinco veces Balón de Oro tendrá 41 años al terminar este Mundial. Si Soria compite a los 42, será el modelo perfecto para el capitán portugués. Para superar a Soria y a El Hadary, Ronaldo debería jugar en 2030, con 45 años.
En busca de un hito sin precedentes: los 1.000 goles
El legendario delantero sigue desafiando la edad en busca de un hito histórico: con 971 goles, solo le faltan 29 para llegar a los 1.000. Ya es el máximo goleador internacional, con 143 tantos en 226 partidos. Además, sueña con más gloria internacional: tras ganar la Eurocopa 2016 y dos Ligas de Naciones de la UEFA, su gran objetivo es el Mundial.
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El camino hacia la fase final de 2026
Por ahora, todos los ojos están sobre Lopetegui, mientras Catar define su plantilla para el Grupo B, donde debutará el 13 de junio ante Suiza, antes de enfrentar a Canadá y Bosnia. Mientras, Ronaldo se prepara para liderar a Portugal en el Grupo K, con partidos contra la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Si Soria batiera oficialmente el récord de edad este verano, sin duda motivaría a la estrella portuguesa a perseguir sin descanso la historia y la gloria en 2030.