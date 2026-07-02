La esposa del delantero, Lewandowska, publicó un extenso mensaje en Instagram sobre la mudanza de la familia a Chicago. Reconoce que, pese a la ilusión, el cambio ha sido difícil y admite sentir miedo.

Escribió: «He tardado en decidir qué decir. Podría poner una foto sonriendo y afirmar que todo es perfecto, pero no es así. Somos sinceros: nos espera un gran cambio, la mudanza a Chicago. Debiera mostrar entusiasmo, pero hoy admito que tengo miedo.

«Las últimas semanas han sido una montaña rusa. Barcelona se convirtió en mi hogar y ahora la idea de hacer las maletas y empezar de nuevo me abruma».







