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La esposa de Robert Lewandowski admite estar «aterrorizada» por los contratiempos de casarse con un deportista estrella, tras el fichaje del delantero por el Chicago Fire procedente del Barcelona
El Chicago Fire cierra el fichaje de Lewandowski
El Chicago Fire ha fichado a Lewandowski como agente libre. El delantero polaco se compromete hasta la temporada 2027-28. El club de la MLS lo define como «un momento decisivo para el deporte de Chicago». Lewandowski deja el Barcelona tras marcar 120 goles en 193 partidos durante cuatro temporadas, en las que ganó tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.
El fichaje, un hito para el Chicago Fire, ha emocionado a la familia del jugador, que inicia una nueva etapa.
Lewandowska comparte sus sinceros sentimientos sobre su fichaje
La esposa del delantero, Lewandowska, publicó un extenso mensaje en Instagram sobre la mudanza de la familia a Chicago. Reconoce que, pese a la ilusión, el cambio ha sido difícil y admite sentir miedo.
Escribió: «He tardado en decidir qué decir. Podría poner una foto sonriendo y afirmar que todo es perfecto, pero no es así. Somos sinceros: nos espera un gran cambio, la mudanza a Chicago. Debiera mostrar entusiasmo, pero hoy admito que tengo miedo.
«Las últimas semanas han sido una montaña rusa. Barcelona se convirtió en mi hogar y ahora la idea de hacer las maletas y empezar de nuevo me abruma».
Los sacrificios de una carrera en el fútbol
Lewandowska reflexionó sobre la vida junto a un deportista de élite y destacó que el éxito en el campo suele implicar grandes sacrificios fuera de él. También expresó su preocupación por sus dos hijas al dejar España.
«La vida con un deportista no se reduce solo a momentos maravillosos; también implica difíciles sacrificios familiares», añadió. «La trayectoria profesional de Robert nos plantea un nuevo reto. Estoy a su lado y le apoyo con todas mis fuerzas, porque somos un equipo. Pero, como mujer, tengo derecho a sentir miedo. Tengo derecho a sentirme abrumada, y hoy no voy a fingir lo contrario.
Como madre, estoy muy estresada: me preocupan sus emociones, el colegio y cómo se adaptarán a un mundo nuevo. Quien haya vivido un cambio así con niños conoce el esfuerzo mental que supone.
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Lewandowski inicia una nueva etapa en la MLS
Lewandowski inicia ahora una nueva etapa en el Chicago Fire, donde aporta su probada capacidad goleadora, forjada en Borussia Dortmund, Bayern de Múnich y Barcelona. El club de la MLS confía en que su experiencia ayude a mejorar en la Conferencia Este, mientras su familia se adapta a la vida en Chicago tras dejar España.