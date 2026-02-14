Getty Images Sport
Traducido por
¡La escapada de Cole Palmer por San Valentín! La estrella del Chelsea se va a Dubái mientras sus compañeros de equipo viajan a Hull
Escapada romántica de Palmer
El centrocampista del Chelsea Palmer optó por un cambio de aires el día de San Valentín y voló a Dubái con su pareja, Olivia Holder, mientras sus compañeros de equipo se aseguraban una victoria por 4-0 en la FA Cup contra el Hull el viernes por la noche.
El internacional inglés no viajó con el equipo y, en su lugar, se dirigió a Oriente Medio para disfrutar de unas breves vacaciones de invierno. Holder documentó el viaje en Instagram, compartiendo fotos desde su hotel que rápidamente circularon por Internet. En una de las imágenes se veía a Palmer reflejado en el espejo detrás de Holder mientras ella posaba con un ramo de rosas. En otra se veía una selección de regalos, entre ellos un bolso de Chanel, lo que sugiere un lujoso primer San Valentín juntos después de que la pareja comenzara a salir a finales del año pasado.
Según se informó, la pareja también pasó una noche en el GAL de Dubái, un restaurante de alta gama especializado en cocina turco-mediterránea.
El viaje causa revuelo en las redes sociales.
Holder siguió publicando durante toda la escapada, incluida una foto en la playa en la que aparece relajándose en una tumbona con Palmer de pie a poca distancia en el fondo. El lugar que visitó la pareja es conocido por su lujosa gastronomía, con carne de wagyu japonesa que, según se informa, cuesta alrededor de 800 libras.
Palmer ha mantenido un perfil público relativamente privado desde su ascenso al estrellato en el Chelsea, por lo que las publicaciones ofrecieron una visión poco habitual de su vida personal. La reacción de los aficionados en Internet fue una mezcla de diversión y curiosidad, reconociendo en gran medida que al centrocampista se le había concedido un permiso para ausentarse en lugar de faltar a un partido.Instagram
Palmer sobre la gestión minuciosa
El cuerpo técnico del Chelsea ha estado gestionando la carga de trabajo de Palmer en las últimas semanas. No jugó contra el Hull, pero la decisión no fue disciplinaria, sino preventiva por parte del entrenador Liam Rosenior.
El jugador de 22 años ha tenido una temporada irregular debido a pequeñas lesiones y el club quiere que esté en plena forma para los últimos meses de la campaña, ya que los Blues luchan por los puestos de la Liga de Campeones. Internamente se consideró beneficioso que se tomara un breve descanso del entrenamiento. Se espera que regrese a Cobham la próxima semana y se reincorpore a los preparativos antes del partido de la Premier League del Chelsea contra el Burnley en Stamford Bridge.
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
Palmer marcó desde el punto de penalti contra el Leeds en el último partido, pero también falló una oportunidad tardía para ganar el partido, al disparar por encima del larguero desde corta distancia en el tiempo de descuento, cuando el Chelsea fue empatado por el equipo de Daniel Farke.
A pesar de ese revés, los Blues siguen bien posicionados en la tabla. Actualmente ocupan el quinto puesto, con dos puntos de ventaja sobre el Liverpool en la carrera por la clasificación para la Liga de Campeones. El Chelsea espera que un Palmer renovado pueda desempeñar un papel clave en la recta final.
Anuncios