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Infantino Trump Balogun GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

La escandalosa decisión sobre Folarin Balogun muestra hasta qué punto Donald Trump y Gianni Infantino han mancillado el Mundial 2026

Opinion
USA
World Cup
FEATURES
F. Balogun
USA vs Belgium
Belgium
C. Ronaldo

La Copa del Mundo empezaba a resultar entretenida. Tras la casi total ausencia de incertidumbre en la fase de grupos, causada por el ridículo formato del torneo, el inicio de la fase eliminatoria nos ha brindado, como era de esperar, algo de auténtica emoción; tanto que quizá ya hayáis olvidado el trato vergonzoso que recibió Irán por parte de Estados Unidos. O que al árbitro Omar Artan —al igual que a millones de africanos— ni siquiera se le permitió asistir.

Mientras esperamos el España-Portugal de octavos, quizá habías olvidado que Cristiano Ronaldo debía cumplir sanción en los dos primeros partidos. Pero la actual FIFA no para de recordarnos su hipocresía y falta de integridad.

Antes se saltó la suspensión de los dos últimos partidos de los tres que le habían impuesto por su expulsión en un clasificatorio del pasado noviembre; ahora permite que Folarin Balogun juegue con Estados Unidos contra Bélgica. Una vergüenza que sepulta lo poco que quedaba de credibilidad.

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «¡Simplemente me parece lo correcto!»

    Balogun fue expulsado por una entrada involuntaria pero peligrosa en la victoria de la ronda de 32 contra Bosnia y Herzegovina. Debía cumplir sanción en el partido de Seattle, pero la FIFA anunció, 24 horas antes del encuentro, que el máximo goleador de la selección estadounidense no sería suspendido.

    Christian Pulisic afirmó que «simplemente me parece bien», lo cual resultó de lo más divertido, dado que absolutamente todo el mundo pensaba que era un claro error.

    «Es un auténtico desastre», afirmó el exdefensa del Manchester United Gary Neville en ITV. «Lo que más me molesta es que debería existir un proceso de revisión. No creía que fuera tarjeta roja, y debería haber un mecanismo para revocarla.

    «Pero si no existe ese proceso y la FIFA, de repente, decide dejar jugar al futbolista, las normas deberían ser iguales para todos. Si fuera Bélgica, estaría furioso».

    Y lo están.


    • Anuncios
  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bélgica, «sorprendida»

    El seleccionador de Bélgica, Rudi García, bromeó al desconocer que el 5 de julio fuera el Día de los Inocentes en Estados Unidos, mientras que la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) admitió estar «asombrada» por el levantamiento de la sanción a Balogun.

    «La FIFA basa su decisión en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite a la Comisión Disciplinaria suspender una sanción previa», explicó la RBFA.

    Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código indica que una tarjeta roja implica suspensión automática para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las expulsiones anteriores de este Mundial.

    Además, la decisión contradice el Reglamento de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, artículo 10.5:

    «Si un jugador o un miembro del cuerpo técnico es expulsado por tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo. Además, podrán imponerse sanciones adicionales».

    Esta suspensión automática se reafirmó en la Circular n.º 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, enviada a todas las federaciones el 12 de mayo de 2026.

    Esta norma se recuerda en todas las reuniones de coordinación previas a cada partido y en los talleres del torneo.

    Por ello, la RBFA analiza todas las opciones para proteger los derechos de los equipos y el juego limpio en esta y futuras Copas Mundiales.

  • Trump InfantinoGetty Images

    El Mundial de Trump

    Por tanto, es muy probable que se emprendan acciones legales que se alarguen hasta después del torneo, algo ridículo pero apropiado.

    Este caos se veía venir desde que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, convirtió el Mundial en el de Donald Trump al inventarse un premio de la paz para un belicista.

    Es, por tanto, una maniobra acorde con el modus operandi de la organización: hacer lo que quiera, cuando quiera y para quien quiera.

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  • US-POLITICS-TRUMPAFP

    «Llamadas telefónicas de carácter político»

    A pesar de las informaciones que apuntan a una intervención del Gobierno para revertir la suspensión de Balogun —según CBS y New York Times, Trump habló con Infantino y luego agradeció a la FIFA en redes por «revertir una gran injusticia»—, la FIFA lo niega.

    Como apuntó el seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, la situación «no queda nada bien» para el organismo rector del fútbol.

    La UEFA tildó la decisión de «incomprensible e injustificable», que ha desacreditado el fútbol al cruzar «una línea roja», y cuando hasta Sepp Blatter se siente con autoridad moral, se entiende la gravedad del error de la FIFA.

    «Las tarjetas rojas no se anulan con llamadas políticas. Se anulan mediante normas, pruebas y organismos independientes», escribió en Twitter el desacreditado expresidente de la FIFA.

    «Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA —y un jugador queda repentinamente exonerado antes de un partido de eliminatoria del Mundial—, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político».

  • Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Copa del Mundo de cuatro cuartos

    Esto es un lío provocado por Infantino que sienta un precedente peligroso y generará más polémicas.

    «Cualquier otro equipo del torneo al que le hayan expulsado a un jugador podría pensar que también se ha sido un poco injusto con él», argumentó acertadamente Neville. «¿Y sabes una cosa? ¿Nos sorprende? No, con esta gente, no».

    Y Neville acierta: la FIFA suele sorprender y decepcionar a la vez, como cuando fraccionó el Mundial en cuatro cuartos con los llamados «descansos de hidratación» para la TV estadounidense.

    Se supone que es una organización sin ánimo de lucro y apolítica, pero tiene una oficina en la Torre Trump de Nueva York, lo que ridiculiza su pretendida neutralidad.


  • President Trump Announces The FIFA World Cup 2026 Draw Will Take Place At The Kennedy CenterGetty Images News

    Manchado por Trump

    El exdefensa del Manchester City, Micah Richards, pidió a la FIFA que «lo haga mejor», pero sabemos que no ocurrirá. Infantino y su equipo actúan con impunidad desde hace tanto tiempo que ya no queda esperanza real de cambio.

    Probablemente, Infantino dirá que «se relajen» y se centren solo en el fútbol, pero ya es imposible: sus ridículas decisiones afectan hasta al árbitro, los asistentes y los jugadores.

    El seleccionador de Noruega, Solbakken, tiene razón: este caos de las suspensiones no solo «perjudica al fútbol», sino que también daña la reputación de la selección masculina de Estados Unidos, algo en lo que quizá Pulisic debería reflexionar. Estados Unidos ya era un anfitrión impopular; ahora, los espectadores neutrales de todo el mundo esperarán que Bélgica les gane.

    Y, aun ganando, su triunfo quedará empañado, pues «esta decisión siempre estará de fondo», como recordó Solbakken. El Mundial ya mostraba las pequeñas huellas naranjas de Trump; ahora la campaña de la USMNT también.

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