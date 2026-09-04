Cabe destacar que la FIFA publicó en abril el reglamento para el Mundial femenino de 2027 y en él se anunció que el tamaño de las convocatorias se ha ampliado a 26 jugadoras. Esto ya era habitual desde hace tiempo en los grandes torneos del fútbol masculino, pero aún no se había extendido de forma generalizada al fútbol femenino, con Wiegman limitada a 23 jugadoras para el Mundial femenino de 2023 y la Eurocopa 2025. Sin embargo, podrá elegir otros tres nombres si Inglaterra se clasifica para el torneo de Brasil.

Entre las decisiones que habrá que tomar de cara a las últimas plazas está la elección de las dos porteras que serán suplentes de Hampton. Las opciones de Wiegman en este apartado han tenido problemas para contar con minutos de forma regular en los últimos meses y eso probablemente marcará la diferencia al final. Los traspasos de verano de Khiara Keating, al Liverpool, y de Sophie Baggaley, al Birmingham City, aumentan sus opciones, pero Ellie Roebuck parece tener competencia real por su puesto en el Aston Villa. Anna Moorhouse, por su parte, se había desmarcado de este grupo al jugar semana tras semana con el Orlando Pride, pero una cesión al Man City, donde parece que será suplente, hace que vuelva a entrar en esta categoría.

En lo que respecta a las defensas, por la versatilidad de muchas de las integrantes más probables de esta posible plantilla de Inglaterra para el Mundial femenino de 2027, siempre es difícil medir con qué grupo se quedará Wiegman. Siendo realistas, todas las posiciones de la línea defensiva quedan cubiertas con las seis mencionadas anteriormente, así que todo depende de qué otras cualidades o qué profundidad extra por posición quiera tener a su disposición.

Niamh Charles, Anouk Denton y Taylor Hinds pueden jugar tanto por la derecha como por la izquierda, mientras que Poppy Pattinson también ha emergido recientemente como una opción natural para ese problemático puesto de lateral izquierda. La central Lotte Wubben-Moy, por su parte, formó parte de las convocatorias de la Eurocopa 2022, el Mundial femenino de 2023 y la Eurocopa 2025, y eso podría jugar muy a su favor, aunque sus minutos con el Arsenal también serán un factor.

En el centro del campo, Grace Clinton ha tenido problemas para acumular minutos, y ha arrastrado algunas molestias, desde su llegada al Manchester City, y eso está perjudicando sus aspiraciones con Inglaterra, mientras que su compañera de club Laura Blindkilde Brown ha brillado en el líder de la Women's Super League y eso se ha traducido en más oportunidades con Inglaterra. Erica Parkinson, la jugadora de 17 años que recibió su primera convocatoria con la absoluta para el parón internacional de abril debido a las lesiones de Toone y Clinton, también ha entrado ahora en la conversación en esa zona.

Luego está Freya Godfrey, la jugadora de 21 años que ha estado involucrada con regularidad en las convocatorias de Inglaterra durante el último año, y Keira Barry, la extremo del Bay FC que sustituyó a Godfrey cuando se retiró de la concentración en abril. Las posiciones ofensivas están muy pobladas en este equipo, así que puede que solo las ausencias lleven a que alguna de las dos entre en la convocatoria el próximo verano, aunque también многое puede cambiar de aquí a entonces en cuanto a minutos y estado de forma.

Total de jugadoras: 32