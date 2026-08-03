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La era Veiga: el nuevo tigre del Al-Ittihad está listo para cazar

FEATURES
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
1ª División
J. Wissing
Arabia Saudí
Alemania

Un nuevo giro en la historia del "Decano"

El entrenador alemán Jens Wissing (38 años) asumió la dirección del Al Ittihad, en un momento en el que el gigante de Yeda aspira a recuperarse y resurgir tras una decepcionante campaña en la defensa de su título la temporada pasada.

Aunque puede resultar algo desconocido para la afición de la Liga Roshn saudí, Wissing llega al reino tras su primera experiencia como técnico del primer equipo con el club japonés Gamba Osaka.

Su nombramiento representa un nuevo rumbo para el conjunto de "los Tigres", que buscará competir por recuperar el título de la Liga Roshn que conquistó hace dos temporadas.

El sitio web de la Liga Profesional Saudí repasó la trayectoria de Wissing y las razones por las que los responsables del Al Ittihad consideraron que era el hombre indicado para suceder a Sérgio Conceição.

  • Mentalidad ganadora

    La primera responsabilidad de cualquier entrenador es ganar partidos y conquistar títulos, y Vissing llega tras haberse proclamado ya campeón continental apenas seis meses después de iniciar su carrera como técnico. Lo logró hace unos meses en Arabia Saudí, cuando su equipo, el Gamba Osaka, venció al Al Nassr en la final de la Liga de Campeones de la AFC 2.

    Como asistente de Roger Schmidt en el PSV Eindhoven, Vissing levantó la Copa de los Países Bajos, y después se coronó campeón de la Primera División portuguesa con el Benfica. No se hace ilusiones sobre la magnitud de las expectativas que se depositan en él en un club tan grande como el Al Ittihad, donde dijo a los jugadores en su concentración de pretemporada en España: "¿Cuál es nuestra identidad? Es una larga historia, la tradición, muchísimos títulos y una mentalidad ganadora. Disfrutemos trabajando juntos, el fútbol es diversión. Por supuesto que queremos lograr el éxito, tenemos que ganar partidos y queremos ganar algo".

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    • Anuncios

  • Un nuevo entrenador para una nueva era

    El Al-Ittihad conquistó dos títulos de la Roshn League en las últimas cuatro temporadas, pero ahora se encuentra ante un nuevo punto de inflexión en su rica historia.

    Su éxito durante el periodo anterior estuvo impulsado por nombres como Karim Benzema, N'Golo Kanté, Abderrazak Hamdallah y Ahmed Hegazi; todos ellos jugadores veteranos que superaban los treinta años y que ya han abandonado el club.

    Bajo la dirección del director ejecutivo Domingos Soares de Oliveira, el Al-Ittihad optó deliberadamente por reducir la media de edad del equipo, con el objetivo de trazar un nuevo rumbo y una nueva orientación, lo que exigió un perfil técnico distinto acorde con esta visión.

    Soares fue director ejecutivo del Benfica cuando Vissing era entrenador asistente allí, lo que ayudó a tomar la decisión de contratarlo.

    Soares afirmó: "Conocemos al señor Vissing desde hace tiempo, y trabajé con él en el pasado. Sabemos que es un entrenador joven, muy talentoso y ambicioso, y que tiene un fuerte deseo de triunfar con el Al-Ittihad".

  • La próxima generación

    La labor de Fissing incluye la transición entre generaciones, algo que logró con el Gamba Osaka, y el mejor ejemplo es la decisión de sustituir al portero Masaki Higashiguchi y al delantero Takashi Usami.

    Ambos son exinternacionales de la selección de Japón, con 700 partidos con los clubes, y fueron reemplazados por un jugador de 18 años y otro de 22.

    En una entrevista con la Liga Japonesa, Fissing habló sobre cómo gestionar ese equilibrio entre experiencia y juventud: "Tenemos jugadores excelentes con gran experiencia, que aportan mucho conocimiento y calidad al equipo, y son muy importantes para los jugadores jóvenes. Pero diré que hay una competencia natural en nuestro equipo. Nuestros jugadores experimentados están muy abiertos a orientar a los jóvenes, a liderarlos y a apoyarlos para darles el espacio para desarrollarse, y ya hemos hecho algunos cambios en algunas posiciones; jugamos con un portero joven de 18 años, y tengo una experiencia muy buena en eso".

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  • La densidad y la intensidad

    Puedes verlo en sus ojos cuando habla: todo lo que hace Vissing lo hace con gran intensidad y agresividad, y quiere que sus equipos reflejen eso. En una entrevista con la revista alemana Kicker a principios de este año, afirmó: "El principio global es atacar y defender juntos. Esto significa que todo lo que sucede sobre el terreno de juego debe ocurrir en el momento adecuado, con una gran cohesión táctica y la agresividad necesaria. Elementos como el posicionamiento dinámico, la verticalidad, la presión tras pérdida, y la defensa compacta y orientada al balón juegan un papel decisivo".

    No es de extrañar que Vissing salga del sistema del Red Bull Salzburgo. Teniendo eso en cuenta, y su aprecio por el prestigio del club Al Ittihad, parece dispuesto a ganarse la admiración de la ruidosa afición del club.

    Durante la última concentración de entrenamiento en España, Vissing declaró: "El escudo lleva un tigre, ¿y cuáles son las características del tigre? Muy fuerte, dominante, paciente y, a veces, pasivo. Pero si caza, se lanza con toda su fuerza sin dudar, sin ninguna vacilación. Y tenemos que tomar estas características y llevarlas al terreno de juego. Porque todos vestimos esta camiseta, y siempre debemos sentirnos orgullosos de ella".

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1ª División
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