El entrenador alemán Jens Wissing (38 años) asumió la dirección del Al Ittihad, en un momento en el que el gigante de Yeda aspira a recuperarse y resurgir tras una decepcionante campaña en la defensa de su título la temporada pasada.

Aunque puede resultar algo desconocido para la afición de la Liga Roshn saudí, Wissing llega al reino tras su primera experiencia como técnico del primer equipo con el club japonés Gamba Osaka.

Su nombramiento representa un nuevo rumbo para el conjunto de "los Tigres", que buscará competir por recuperar el título de la Liga Roshn que conquistó hace dos temporadas.

El sitio web de la Liga Profesional Saudí repasó la trayectoria de Wissing y las razones por las que los responsables del Al Ittihad consideraron que era el hombre indicado para suceder a Sérgio Conceição.