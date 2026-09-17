Clearlake Capital ha asumido oficialmente el control total del Chelsea. La firma de capital riesgo, encabezada por Behdad Eghbali y Jose E. Feliciano, ha comprado las participaciones del 12,83 % que anteriormente estaban en manos tanto de Boehly como de Walter. El inversor suizo Hansjorg Wyss conservará su participación actual del 12,83 % y seguirá siendo un socio clave en el renovado grupo propietario.

Este movimiento valora al conjunto de Stamford Bridge en aproximadamente 5.000 millones de libras (6.700 millones de dólares), incluida la deuda. Según el Financial Times, Boehly y Walter ingresarán de forma conjunta 950 millones de libras (1.300 millones de dólares) por la venta. Supone un cambio de poder drástico apenas cuatro años después de que el consorcio inicial comprara el club por 2.500 millones de libras (3.300 millones de dólares) tras la salida sancionada de Roman Abramovich.

Boehly dejará de inmediato su cargo como presidente del club. Sin embargo, el Chelsea ha subrayado que las operaciones del día a día, la estrategia a largo plazo y las actuales estructuras de liderazgo seguirán completamente sin cambios durante la transición.











