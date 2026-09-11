Según se informa, Boehly y Mark Walter están a punto de salir de Chelsea. Las conversaciones se han acelerado en las últimas semanas, con los accionistas mayoritarios Clearlake Capital dispuestos a comprar las participaciones minoritarias del dúo estadounidense, .

Clearlake, liderado por Behdad Eghbali y Jose E. Feliciano, posee actualmente un 61,5 por ciento de participación en el Chelsea. El 38,5 por ciento restante se reparte a partes iguales entre Boehly, Walter y el multimillonario suizo Hansjorg Wyss. Si tiene éxito, esta compra interna daría a la firma de inversión una autoridad casi total sobre el club del oeste de Londres.

El consorcio BlueCo compró el Chelsea a Roman Abramovich en mayo de 2022 por 2,5 mil millones de libras, comprometiéndose además a una inversión adicional de 1,75 mil millones de libras. Sin embargo, la tensión entre bastidores ha ido creciendo, y según se informa, Boehly y Eghbali han chocado por la dirección deportiva del club y una posible remodelación de Stamford Bridge.



