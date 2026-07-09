La época de «chico de oro» de Christian Pulisic ha terminado; ahora debe luchar por su legado en la selección estadounidense

Cuando Christian Pulisic salió cojeando del campo, el partido ya estaba sentenciado. Bélgica ganaba 3-1 y la selección masculina de Estados Unidos no tenía opciones de remontada. Su eliminación del Mundial era inminente.

Pero eso no fue lo único inevitable. Cuando Pulisic se sentó en el banquillo, con la cabeza entre las manos y visiblemente angustiado, la mayor estrella de la selección vio cambiar su legado. Nada volvería a ser igual para él. Durante años, su historia fue sinónimo de esperanza; ese día, esa narrativa llegó a su fin.

Tras la derrota ante Bélgica, Pulisic cargó con la frustración. «Es débil», afirmaban los comentaristas, tanto mental como físicamente. Otros criticaron sus actuaciones y su reacción. Y aparecieron voces que nunca antes habían hablado de él y ahora opinaban sobre toda su carrera, basándose solo en una mala noche.

La cruda realidad es que, en el gran esquema de las cosas, casi da igual si tienen razón o no. La percepción es la realidad, y la de Pulisic ha cambiado. Ya no es solo el símbolo de la esperanza, el rostro de una nueva era o el LeBron James del fútbol. Ahora enfrenta una crítica y un escrutinio que nunca había conocido. Sea justo o no, muchos lo ven como una decepción.

Con razón o sin ella, su próxima etapa se definirá por cómo responda a estas percepciones y gestione el paso de ser el “chico de oro” a algo más complejo. Pulisic siempre ha sido difícil de definir, así que los debates sobre su lugar en el fútbol siguen igual de complicados.

Se necesita matiz que, en general, ha faltado. Es un momento emotivo para Pulisic y sus seguidores, y esas emociones han dominado desde la eliminación de Estados Unidos en el Mundial.