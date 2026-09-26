Pochettino ha admitido que se arrepiente de no haber tomado el control de la decisión de recurrir la tarjeta roja de Balogun durante el Mundial. El delantero fue expulsado en los dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina antes de que la FIFA suspendiera su sanción de un partido.

La decisión permitió a Balogun jugar en los octavos de final contra Bélgica, pero desató una enorme polémica.El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue acusado de vulnerar la neutralidad política después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que intervino personalmente.

Pochettino cree que el circo posterior desestabilizó por completo a su equipo. El exentrenador del Tottenham reconoció que el ambiente negativo generado por el recurso alteró de forma fundamental la concentración de su equipo.