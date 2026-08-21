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«¡La elección correcta!» Franco Mastantuono, joya del Real Madrid, revela por qué rechazó múltiples ofertas para unirse a la Fiorentina cedido
El proyecto por encima del prestigio para la joven promesa argentina
Mastantuono ha insistido en que la visión a largo plazo presentada por la Fiorentina fue la razón principal por la que eligió el Stadio Artemio Franchi por delante de otros pretendientes de primer nivel. El mediapunta de 19 años, que sigue siendo una de las promesas mejor valoradas del fútbol mundial, completó oficialmente a principios de este mes una cesión por una temporada procedente del Bernabéu. El acuerdo es una cesión simple, sin opción ni obligación de compra, lo que garantiza que el Real Madrid mantenga el control de su futuro a largo plazo.
En su rueda de prensa de presentación, Mastantuono expresó su satisfacción por el fichaje. «Estoy muy feliz de estar en la Fiorentina, que me presentó un proyecto realmente interesante. Es la elección correcta para mi carrera, y me alegro de haberla tomado», declaró a los periodistas.
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Rechazo al Benfica y regreso a River Plate
La carrera por conseguir la firma de Mastantuono fue muy disputada, con varios clubes, entre ellos el gigante portugués Benfica, compitiendo por hacerse con el joven en calidad de cedido. Según se informó, el Real Madrid había considerado enviarlo de vuelta a su antiguo club, River Plate, para que continuara su desarrollo en un entorno familiar. Sin embargo, el club decidió finalmente que una etapa en Europa era preferible.
«Tuve una conversación muy cordial con el Real y decidí dejar Madrid; luego tuve muchas ofertas, pero el proyecto de la Fiorentina me impactó más que cualquiera de ellos y tomé mi decisión una semana antes del anuncio», explicó el joven. «Me encantaría escribir mi nombre en la historia de este club».
Escapar del atasco del Bernabéu
El movimiento de Mastantuono se produce después de una temporada de debut en España en la que sus minutos estuvieron limitados por una feroz competencia interna. Pese a su inmenso potencial y a los 45 millones de euros pagados a River Plate, la pasada temporada se vio por detrás de jugadores como Brahim Diaz y Arda Guler en el orden de preferencia.
En el Real Madrid creen que una temporada como titular habitual en Florencia será más beneficiosa para su crecimiento que un papel de rotación en España. La decisión de marcharse también estuvo influida por su situación internacional; después de quedarse fuera de la convocatoria de Argentina para el Mundial este verano, la necesidad de tener continuidad en el primer equipo se volvió innegable.
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Un pedigrí de récord llega a Florencia
Los aficionados de la Fiorentina tienen todos los motivos para ilusionarse con su nueva incorporación, dadas las hazañas históricas de Mastantuono a una edad tan temprana. Actualmente ostenta el título de jugador más joven de la historia en representar a la selección absoluta de Argentina, tras haber debutado a las órdenes de Lionel Scaloni con solo 17 años y 296 días.
El club italiano confirmó la llegada con un comunicado oficial en su página web, en el que señaló que Mastantuono ya ha sumado cuatro internacionalidades con Argentina. Con tres goles durante su temporada de debut en Madrid, incluida experiencia en la Champions League, el adolescente aporta un nivel de rodaje en la élite poco habitual en fichajes a préstamo. Ahora, el foco pasa a estar en si puede trasladar ese potencial a un rendimiento constante en el entorno táctico de la Serie A.
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