La Ekstraklasa, la liga más loca del mundo: 17 de los 18 equipos pueden (en teoría) ganar el título a falta de 9 jornadas para el final

En cabeza, para empezar, hay tres equipos empatados a 41 puntos: el Zaglebie, el Jagiellonia (eliminado por la Fiorentina en la fase de play-off de la Conference League) y el Lech Poznan. Los dos primeros se clasifican para la fase previa de la Liga de Campeones, mientras que el tercero y el cuarto lo hacen para la de la Conference League.

Por debajo encontramos al Gornik Zabrze con 38, al Rakow (rival de la propia Fiorentina en los octavos de la Conference) con 37, y al Wisla Plock y al Katowice con 36.

El Pogon Szczecin y el Motor Lublin tienen 34, mientras que otros tres se sitúan en 33: se trata del Radomiak Radom, el Cracovia y el Korona. Estamos en la 12.ª posición y a solo 8 puntos del líder de la clasificación.

Cierran nuestro repaso otros 5 equipos, uno por punto: el Piast con 32, el Lechia con 31, el Arka con 30, el Legia de Varsovia con 29 y el Widzew de Lodz con 28. El penúltimo, como decíamos, tiene apenas 13 puntos menos que el trío de cabeza.