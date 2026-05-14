La EFL podría pedir los registros telefónicos y bancarios de un becario del Southampton por un caso de «espionaje» antes del play-off contra el Middlesbrough

La Football League puede exigir información sensible a clubes, jugadores o oficiales implicados en asuntos disciplinarios, para garantizar la transparencia cuando se cuestiona la integridad de la competición, aunque los datos sean confidenciales.

Sus normas indican: «La Liga podrá exigir a cualquier club, jugador o directivo que entregue los documentos que estén en su poder o bajo su control». Quien no cumpla con esta obligación incurrirá en una falta independiente. La confidencialidad no será excusa para negarse a entregar lo solicitado.