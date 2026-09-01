La EFL cargó con firmeza la responsabilidad sobre la UEFA y publicó un comunicado con palabras muy duras. «A la EFL no le ha quedado otra opción que reprogramar varios de sus partidos tras el anuncio de los detalles del calendario de la fase de liga de la UEFA Champions League», afirmó la liga, explicando que ya había confirmado el partido del Everton «con las partes interesadas locales, como es habitual antes del anuncio», el 28 de agosto.

La liga explicó la cronología del conflicto. «El sábado, la UEFA anunció que había programado el Liverpool-Atlético de Madrid para la misma fecha, a pesar de que está claro que Everton y Liverpool no pueden disputar partidos en casa la misma noche», añadió la EFL. Tras una reunión celebrada el lunes por la mañana para encontrar una solución, la EFL señaló: «En esas conversaciones quedó claro que no estaban dispuestos a considerar la reprogramación del Liverpool-Atlético de Madrid debido al impacto en los aficionados que viajan desde el extranjero. Decepcionantemente, la Liga se ha visto obligada a hacer cambios».

La EFL destacó concesiones anteriores realizadas para las competiciones europeas y afirmó que se introdujeron cambios «sin una consulta adecuada con las ligas nacionales». Además, detalló: «Estos cambios han incluido dividir las eliminatorias de la tercera ronda de la Carabao Cup en dos semanas, e implementar condicionantes en el sorteo de la tercera ronda que evitan conflictos de calendario para los clubes que juegan la UEFA Champions League y la UEFA Europa League».

Expresando su enfado, concluyó: «Esto hace que la falta de disposición de la UEFA para cooperar sea aún más frustrante, especialmente para los aficionados de los cinco clubes afectados, y pedimos sinceramente disculpas por las molestias causadas».

La UEFA defendió su postura ante el Daily Mail, al afirmar: «La UEFA recibe regularmente solicitudes de programación de asociaciones, ligas y clubes, y siempre hace todo lo posible por atender las peticiones razonables siempre que sea posible». También sostuvo que la EFL no señaló el problema de antemano, y añadió: «En este caso, no se había planteado ningún problema a la UEFA durante el proceso de programación, y el posible conflicto solo se hizo evidente después de la publicación de los calendarios».



