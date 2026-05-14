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La EFL anuncia la fecha del caso de «espionaje» del Southampton y reconoce que el fallo podría influir en la final de los play-offs contra el Hull City
Una carrera contra el reloj en Wembley
La EFL ha fijado un plazo para resolver las acusaciones de espionaje contra el Southampton. En un comunicado emitido hoy, la liga confirmó que la audiencia independiente —que investiga la presunta grabación encubierta de los entrenamientos del Middlesbrough por parte de un empleado de los Saints— se celebrará como muy tarde el martes.
La final de los play-off se disputará el sábado 23 de mayo, por lo que la comisión debe dictar sentencia con tiempo para eventuales apelaciones. La EFL reconoce que no controla el calendario del tribunal independiente, pero busca agilizar el proceso para evitar problemas logísticos en Wembley.
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Posible repercusión en la final de la eliminatoria
La EFL admitió que el fallo de la audiencia podría afectar directamente la final de los play-offs contra el Hull City. Si se declara a los Saints culpables de una infracción grave, podrían enfrentar multas o una deducción de puntos que, en teoría, alteraría la clasificación o la validez del partido.
El comunicado de la EFL reconoce la complejidad del caso: el partido está programado, pero los aspectos legales del proceso disciplinario no se pueden ignorar. Los aficionados de ambos clubes aguardan con inquietud: ¿se verá ensombrecido el encuentro más importante del calendario de la EFL por una decisión de la junta directiva o se hallará una solución que mantenga el fútbol como protagonista?
Planes de contingencia y avisos en los billetes
A pesar de la batalla legal en curso, la EFL sigue con la venta de entradas para la final. Se espera que Hull City y Southampton informen pronto de los detalles, pero la liga advierte a los aficionados que lean bien las condiciones y valoren la situación antes de reservar viajes o alojamientos no reembolsables.
La EFL tiene varios planes de contingencia, el principal de los cuales es que el Middlesbrough reemplace al Southampton si se impone una sanción deportiva.
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Incertidumbre para los Saints
La victoria 2-1 del Southampton en la semifinal se ha ensombrecido por el «Spygate». La liga admitió «preocupación y trastornos», pero reitera que dejar que el proceso judicial continúe es la mejor opción ante la gravedad de la infracción del artículo 127.
La liga añadió que todas las partes colaboran con la investigación y que el panel independiente decidirá los siguientes pasos. Mientras tanto, Southampton y Hull City siguen preparando la final de Wembley, aunque una resolución de última hora, aunque poco probable, podría alterar el curso del fútbol inglés.