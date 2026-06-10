«La edad no es un problema» para Cristiano Ronaldo: el «mejor de todos los tiempos», de 41 años, cuenta con el respaldo de un antiguo compañero de la selección portuguesa para «marcar la diferencia» en el Mundial de 2026

A medida que se acerca el Mundial de 2026, las dudas sobre la longevidad de Ronaldo siguen acaparando los titulares. Sin embargo, el exinternacional portugués Almeida, que jugó con el ganador de cinco Balones de Oro en 2010 y 2014, asegura que el veterano delantero está listo para liderar en Norteamérica.

En declaraciones a Lusa, desestimó las preocupaciones sobre su declive. «La edad no es un problema: hoy vemos a muchos jugadores de 39, 40 o 41 años en plena forma», afirmó. «Ronaldo se prepara cada vez mejor y solo le falta ganar este torneo». Creo que llegará en buena forma».