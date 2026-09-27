El centrocampista Marco Pasalic marcó el gol de la victoria para que Croacia lograra un impresionante triunfo por 2-1 sobre Chequia en la UEFA Nations League en Praga. Catorce años después de que terminara su primera etapa al frente del equipo, el seleccionador Slaven Bilic celebró un regreso triunfal al banquillo gracias al tanto de Pasalic en la segunda parte, después del gol inicial de Luka Modric.

Pasalic aportó el toque letal dentro del área y aprovechó el dominante rendimiento del centro del campo de Croacia para asegurar los tres puntos.

La victoria garantiza que Croacia arranque su campaña en la Nations League con buen pie.