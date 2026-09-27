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«¡La edad es solo un número!» - Marco Pasalic se pronuncia sobre la leyenda de Luka Modric tras impulsar a Croacia a la victoria
Pasalic da la victoria a Croacia en el debut soñado de Bilic
El centrocampista Marco Pasalic marcó el gol de la victoria para que Croacia lograra un impresionante triunfo por 2-1 sobre Chequia en la UEFA Nations League en Praga. Catorce años después de que terminara su primera etapa al frente del equipo, el seleccionador Slaven Bilic celebró un regreso triunfal al banquillo gracias al tanto de Pasalic en la segunda parte, después del gol inicial de Luka Modric.
Pasalic aportó el toque letal dentro del área y aprovechó el dominante rendimiento del centro del campo de Croacia para asegurar los tres puntos.
La victoria garantiza que Croacia arranque su campaña en la Nations League con buen pie.
- AFP
El goleador Pasalic encabeza los elogiosos homenajes al incombustible Modric
En declaraciones a la UEFA después del partido, Pasalic expresó su inmensa alegría por su capitán, Modric, que había roto el empate con un brillante disparo. El centrocampista se maravilló con el estado físico y la autoridad técnica de Modric, y aseguró que su capitán desafía las leyes del envejecimiento.
Pasalic destacó que la presencia de Modric sobre el terreno de juego sigue siendo el elemento definitorio de la selección nacional.
"¡El primer gol de Luka Modric fue excelente! ¡Estoy realmente feliz por él!", declaró Pasalic. "¡Demuestra que la edad es solo un número! En el campo, marca la diferencia y es una auténtica leyenda".
Kovacic y Bilic elogian la química inmediata de la plantilla
Más allá del gol de Pasalic y de la brillantez de Modric, el centrocampista Mateo Kovacic destacó lo bien que el equipo se adaptó a las exigencias tácticas de Bilic. Kovacic rindió homenaje al exseleccionador Zlatko Dalic antes de señalar que el regreso de Bilic aportó de inmediato energía y unidad al equipo.
El técnico checo Santi Denia expresó su decepción por la derrota en su debut y pidió a su equipo que reaccionara ante Inglaterra.
«Antes que nada, tengo que dar las gracias a Zlatko Dalic por todo», señaló Kovacic. «Pero con Bilic, todo encajó de inmediato y todos están trabajando juntos como uno solo».
- ZUMA Press Wire
Croacia se prepara para el viaje a Sevilla para enfrentarse a la campeona del mundo España
Pasalic y Croacia centran ahora su atención en un gran duelo internacional, ya que viajan a Sevilla para enfrentarse el martes a la campeona del mundo, España. El equipo de Bilic busca trasladar su impulso a este partido para afianzarse en el primer puesto de su grupo de la Nations League.
Chequia se prepara para recibir a Inglaterra en Praga esa misma noche bajo las órdenes del nuevo seleccionador, Santi Denia.
Pasalic aspira a mantener su racha goleadora en España.
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