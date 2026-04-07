La dura diatriba de Ousmane Dembélé contra el PSG «dio buenos resultados», mientras que Vitinha defiende las críticas públicas del extremo ganador del Balón de Oro hacia sus compañeros de equipo

La polémica se remonta a mediados de febrero, cuando un frustrado Dembélé criticó duramente la actitud de la plantilla tras una decepcionante derrota por 3-1 en Rennes. El internacional francés no se anduvo con rodeos en su valoración tras el partido y exigió que algunos jugadores dejaran de jugar para sí mismos y empezaran a dar prioridad al escudo del club.

«Creo que tenemos que poner más ganas, ante todo debemos jugar para el París Saint-Germain para poder ganar partidos», dijo Dembélé en aquel momento. «Porque si jugamos cada uno por su cuenta en el campo, no nos va a ir bien, no ganaremos los títulos que queremos».

Añadió: «La temporada pasada, antepusimos el club, el escudo, el París Saint-Germain, antes de pensar en nosotros mismos. Creo que tenemos que recuperar eso, especialmente en estos partidos. Sabemos que estamos en la segunda mitad de la temporada. Es el París Saint-Germain el que debe ser lo primero, no los individuos».



