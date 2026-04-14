La dramática caída de España antes del sorprendente renacimiento de las esperanzas de La Roja en el Mundial

Antes de la Eurocopa 2008, España sumaba fracasos y derrotas dolorosas; sin embargo, el giro dado a principios del siglo XXI modificó las expectativas: ahora se les ve como favoritos en cada torneo.
Ahora su mirada está en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La meta es la misma: ser campeones. ¿Será fácil? No. ¿Pueden lograrlo? Sí.
Pero los rivales no faltan. Argentina, con Messi, es campeona. Portugal cuenta con Cristiano. Francia, con Mbappé, puede llegar a una tercera final. Ancelotti puede sacar lo mejor de Brasil. Inglaterra, con Tuchel, busca acabar su sequía. Alemania, pese a sus altibajos, sigue siendo peligrosa.
Tampoco hay que descartar a las posibles revelaciones. Marruecos hizo historia en Catar y aspira a repetir; Japón vuelve a ser peligroso, y los anfitriones, sobre todo Estados Unidos y México, querrán sorprender.
Tras tres finales perdidas, España debe superar su propia historia y la presión de ser favorita. Mucho dependerá de la zurda de Yamal, que sueña con levantar el trofeo más prestigioso del fútbol aún como adolescente, como hicieron Pelé y Mbappé.
El Mundial podría ser su momento de gloria, el instante en que se consagre como el mejor jugador del planeta y ponga fin a una espera por la segunda estrella que, tras el título de 2010, nadie imaginó tan larga.