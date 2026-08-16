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La disputa entre Neymar y Thiago Mendes se reaviva, y la estrella del Vasco desaira al superastro del Santos en un frío intercambio de apretones de manos
El desplante que resonó en todo Brasil
La tensión era alta en São Januário incluso antes de que sonara el pitido inicial del partido entre Vasco y Santos. Durante los tradicionales saludos previos al encuentro, Mendes dejó deliberadamente plantado a Neymar, al negarse a estrechar la mano del número 10 del Santos.
El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se hizo viral, lo que llevó a la cuenta oficial de Neymar en redes sociales a responder con un emoji de lamentación. El ambiente se caldeó aún más con los aficionados locales, ya que los torcedores repartieron máscaras de Neymar llorando.
Jota Amancio, amigo íntimo de Neymar, no se contuvo en sus críticas al centrocampista del Vasco. Apelando a un famoso sentir de la leyenda brasileña Ronaldinho, Amancio acudió a las redes sociales para lanzar un dardo a Mendes.
Hizo referencia a una historia protagonizada por Zlatan Ibrahimovic y Ronaldinho, en la que este último sugería que las verdaderas superestrellas suelen ser gente tranquila, mientras que los jugadores de menor nivel suelen tener ego.
- AFP
Mal ambiente entre París y Lyon
La animadversión entre los dos brasileños no es algo nuevo, sino que tiene su origen en un violento encontronazo de 2020 durante un partido de la Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Lyon.
En aquella ocasión, Mendes fue expulsado por una entrada temeraria que dejó a Neymar con un esguince grave de tobillo. Aunque Mendes pidió disculpas públicamente en aquel momento, el incidente dejó una huella duradera.
«Un jugador aplica una tijera lateral irresponsable y violenta, invade el espacio físico de otro sin ni siquiera una opción defensiva. No medimos esto durante todo el partido, en el que Neymar sufrió la tradicional rotación de faltas, siempre violentas, y con esto estamos alimentando a este tipo de jugador y de actitud. De esta manera, el fútbol realmente perderá. ¿HASTA CUÁNDO SERÁ DE LA VÍCTIMA LA CULPA?», escribió Neymar Senior en aquel momento.
Fuegos artificiales verbales en São Januário
La rivalidad se reanudó a principios de este año cuando ambos jugadores regresaron al fútbol brasileño, lo que derivó en un tenso enfrentamiento en la primera parte de un encuentro reciente. Neymar se mostró visiblemente frustrado por una falta y se encaró con Mendes, lo que llevó a un altercado físico en el que Neymar cayó al suelo después de que Mendes le tocara la cara.
Ambos jugadores vieron la tarjeta amarilla por su papel en el incidente, pero el intercambio verbal continuó incluso en el túnel durante el descanso.
Hablando con los medios después de ese encontronazo concreto, Neymar ofreció una valoración contundente sobre el carácter de su rival. «Siempre quiere buscar problemas, siempre quiere hacerse el tipo duro, siempre es así. Con todo el respeto, es un idiota», declaró Neymar a Sportv.
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Provocaciones y el camino por delante
La hostilidad en la grada reflejó la fricción sobre el césped, con los aficionados del Vasco señalando a Neymar durante toda la tarde. El reparto de máscaras provocadoras y el recibimiento hostil durante el calentamiento pusieron de manifiesto lo personal que se ha vuelto esta rivalidad tanto para los jugadores como para las aficiones implicadas.
A medida que avanza la temporada del Brasileirão, ambos clubes afrontan compromisos continentales y domésticos cruciales. El Vasco se medirá a Olimpia en la CONMEBOL Sudamericana antes de un duro encuentro de liga contra Palmeiras. Mientras tanto, el Santos buscará reaccionar en su propia eliminatoria de la Sudamericana contra Macará.
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