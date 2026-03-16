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La disputa entre Alan Shearer y Anthony Gordon continúa, ya que el legendario exdelantero del Newcastle se reafirma en la afirmación sobre la enfermedad que enfureció al extremo de Inglaterra
Gordon responde a esas «tonterías»
El drama se desencadenó cuando Gordon fue dejado en el banquillo para el partido de ida contra el gigante catalán, lo que llevó a Shearer a sugerir anteriormente que haría falta «algo extraordinario» para dejarlo fuera de un encuentro así, en medio de rumores de que la enfermedad había podido con el delantero del Newcastle. Esto provocó una respuesta furiosa por parte de Gordon tras su actuación decisiva contra el Chelsea en Stamford Bridge.
«Normalmente no me gusta aclarar las cosas porque no me importa demasiado», declaró Gordon a los medios. «Pero esto sí que hay que aclararlo porque era una tontería. Decir que no quería jugar el partido más importante de mi carrera es una auténtica tontería».
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Shearer se mantiene firme en sus críticas a Gordon
El veterano comentarista e icono del Newcastle ha dejado claro que no se arrepiente de haber cuestionado la ausencia de Gordon en el once inicial durante el crucial partido de la Liga de Campeones de los Magpies contra el Barcelona. En el podcast «The Rest Is Football», Shearer respondió a los recientes comentarios del extremo diciendo: «¡Bien! ¡Me encanta! No pasa nada. Como jugador, siempre tienes la oportunidad, el derecho a responder. No cambiaría nada de lo que dije la otra noche contra el Barcelona. Una enfermedad no me habría dejado fuera de un partido; sé que él dijo que fue [decisión] del entrenador».
Rooney y Keane se suman a las críticas de los comentaristas
Shearer no fue el único en cuestionar la profesionalidad de Gordon, ya que el exdúo del Manchester United, Roy Keane y Wayne Rooney, también se pronunciaron sobre la situación. Keane se hizo eco de esa opinión en The Overlap, afirmando: «¿Cómo puedes estar enfermo y salir al campo durante media hora?». Rooney, por su parte, también se mostró escéptico ante las excusas de enfermedad, diciendo: «Si estás enfermo, estás enfermo. No deberías estar ahí. Pasó junto a nosotros antes del partido y no nos dio la mano. Dijo que no quería que nos contagiáramos, pero luego se fue al vestuario con sus compañeros».
Esta acusación de no haber saludado debidamente al equipo de prensa fue negada rotundamente por el exjugador del Everton, quien detalló su aislamiento en un espacio improvisado para evitar contagiar la enfermedad.
«Creo que fue Rooney quien dijo que pasé por delante y no les estreché la mano, pero que luego entré en el vestuario», añadió Gordon. «Me cambié solo en un vestuario del tamaño de este. Solo estábamos yo y un lavabo. Así que era una completa tontería, y creo que tienen que mejorar en lo que hacen».
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Todas las miradas puestas en el partido de vuelta del Barcelona
El Newcastle centrará ahora su atención en el partido de vuelta de su eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Barcelona, que se disputará el miércoles por la noche. Ambos equipos empataron a uno en el partido de ida, disputado en St. James' Park, lo que deja la eliminatoria muy abierta de cara al desplazamiento a España. La disponibilidad de Gordon para formar parte del once inicial será uno de los principales temas de interés en los días previos al partido. El extremo ha sido una figura crucial para el equipo de Eddie Howe en Europa esta temporada y actualmente ocupa el segundo puesto en la clasificación de goleadores de la Liga de Campeones con 10 goles, solo por detrás de Kylian Mbappé (13), del Real Madrid.
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