Branislav Racko
Traducido por
¡La disciplina militar de Toure! Yaya desvela los madrugones y su lento camino hasta el banquillo
Toure salta al gran escenario con el Slovan Bratislava
Yaya Toure, elegido cuatro veces mejor jugador africano del año, vive su primera campaña como entrenador en la Liga de Campeones de la UEFA tras hacerse cargo del Slovan Bratislava, campeón de Eslovaquia. El excentrocampista del Barcelona y del Manchester City inició su carrera en los banquillos después de colgar las botas en 2019.
Toure obtuvo sus títulos de entrenador tras ejercer como asistente en el Olimpik Donetsk, la cantera del Tottenham Hotspur y el Standard Liege, así como junto a Roberto Mancini en Arabia Saudí.
El entrenador, de 43 años, agradeció al Slovan Bratislava que le brindara su primera oportunidad al frente de un primer equipo.
- AFP
La paciencia, clave para afrontar con éxito el paso a los banquillos
En una entrevista con la UEFA, Toure explicó por qué, tras retirarse como jugador, prefirió no precipitarse y asumir de inmediato un puesto de entrenador de primer nivel. «El fútbol ha sido mi pasión, toda mi vida, y para mí era muy importante seguir vinculado a él», afirmó Toure.
«No quería precipitarme. Recurrí a algunos de mis contactos, en concreto antiguos entrenadores o directivos míos que me abrieron las puertas de sus clubes».
«Hemos visto a exjugadores muy buenos pasar por más dificultades como entrenadores. Por eso quería tomarme mi tiempo y aprender todos los entresijos del oficio».
La disciplina militar y el disfrute de los jugadores marcan la filosofía
Toure atribuyó al pasado militar de su padre su estricta ética de trabajo y su respeto por los demás, aunque mantiene una filosofía táctica sencilla, centrada en que el equipo disfrute. «Empiezo muy temprano y me voy muy tarde, pero para mí de eso trata el fútbol», explicó Toure.
«Mi padre estaba en el ejército y para él era importante ser respetuoso y puntual. Mi filosofía de juego es muy sencilla: disfrutar y respetar a los rivales dentro y fuera del campo».
«Les digo a mis jugadores que, una vez que están en el campo, son ellos quienes toman las decisiones. Yo solo estoy aquí para apoyarlos».
- AFP
Espera una prueba europea ante el Stuttgart
El Slovan Bratislava continúa su campaña europea y se prepara para recibir al Stuttgart alemán con el objetivo de poner fin a una racha de nueve derrotas consecutivas en la Champions League.
Aunque el Slovan ha marcado en seis partidos europeos seguidos, no ha ganado ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos contra equipos alemanes.
Toure intentará guiar a su equipo hacia un resultado que suponga un punto de inflexión en el panorama continental.
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