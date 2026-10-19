Jaissle no está bajo presión inmediata en el Newcastle pese al decepcionante inicio de temporada. Según TEAMtalk, la directiva del club está dispuesta a dar tiempo al entrenador de 38 años para implantar sus métodos y mejorar los resultados.

El Newcastle ocupa actualmente el 11.º puesto de la Premier League, con solo ocho puntos en sus siete primeros partidos. La derrota por 1-0 ante el Aston Villa este fin de semana llegó después de una abultada derrota por 4-1 a domicilio ante el recién ascendido Coventry, lo que ha aumentado la frustración de la afición.

Algunos aficionados están cada vez más impacientes por los resultados de este inicio de temporada, y una influyente revista de aficionados incluso ha pedido la destitución del entrenador. Sin embargo, los responsables del club en St James' Park mantienen su firme confianza en el proyecto que está construyendo Jaissle.