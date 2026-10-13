Getty Images Sport
Traducido por
La directiva del Manchester United toma una decisión sobre el despido de Michael Carrick, con un exentrenador de la Premier League a la espera
Apoyo al entrenador en medio de un inicio durísimo
El Manchester United ha tenido un inicio de temporada desastroso en la Premier League: solo ha sumado seis puntos en sus seis primeros partidos. El equipo de Carrick ocupa actualmente el 13.º puesto de la clasificación y solo ha logrado una victoria, ante el recién ascendido Ipswich Town. La presión aumentó durante el fin de semana después de que el Manchester United dejara escapar una ventaja mínima y empatara 1-1 ante un Tottenham que jugaba con diez.
Pese a las críticas, la directiva de Old Trafford se niega a dejarse llevar por el pánico. Según Fabrizio Romano, los responsables del club consideran que la situación está «bajo control». Fuentes internas apuntan a que la plantilla sigue respaldando plenamente al técnico de 45 años y confía de verdad en que pueda revertir la mala racha actual.
INEOS está decidido a evitar un despido precipitado. Quiere dar tiempo a Carrick para recuperar el nivel que le valió el puesto de forma permanente tras devolver al club a la Champions League la temporada pasada.
- Getty Images Sport
Carrick se pronuncia sobre la creciente presión
Tras el empate del fin de semana ante el Tottenham, Carrick se negó a criticar a su plantilla. El excentrocampista insistió en que los errores individuales forman parte del juego y mantuvo su apoyo a los jugadores.
«No me siento decepcionado, porque cualquiera puede cometer errores», explicó Carrick. «Puedes equivocarte, las cosas pueden salirte mal. Yo he cometido errores en partidos, y no se trata tanto de defraudar a todo el mundo».
El técnico del Manchester United también reconoció la enorme pasión y las expectativas que rodean a Old Trafford.
«Todos tenemos unos estándares, unos niveles; los jugadores también tienen sus niveles y estándares, y a veces reconocen sus errores cuando las cosas les salen mal», añadió. «Este lugar me importa tanto como a cualquiera, así que a veces uno puede decir demasiado y la situación acaba desbordándose. Pero, en realidad, nace de una buena intención, y por eso lo entiendo».
Howe y Conte cobran protagonismo
Aunque Carrick conserva el respaldo de la directiva, se barajan nombres de peso para ocupar el banquillo. El exentrenador del Newcastle Eddie Howe estaría muy interesado en el puesto si quedara vacante. Howe está sin equipo desde que dejó St James' Park este verano. Antes había salvado al Newcastle del descenso y después lo había llevado a la Champions League y a conquistar un importante título nacional.
Los dirigentes del United tienen en alta estima al técnico de 48 años y valoran su trayectoria en la Premier League y su experiencia europea. Aunque no busca activamente regresar, las informaciones indican que Howe estaría dispuesto a acortar su periodo sabático si el United lo llamara. Antonio Conte también ha sido mencionado como posible alternativa.
- AFP
Un tramo crucial hasta el parón de selecciones
El calendario de partidos hasta el parón internacional de noviembre probablemente marcará el futuro de Carrick. Los dirigentes del Manchester United esperan una rápida mejora del rendimiento en las próximas semanas.
Si el Manchester United no muestra una mejoría notable, INEOS tendrá que tomar una decisión complicada. Con entrenadores de probada trayectoria como Howe disponibles, Carrick debe encontrar pronto la manera de reactivar a una plantilla que atraviesa dificultades.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias