Según el diario «Bild», Nagelsmann, quien llegó en avión desde Múnich, dejó la reunión de tres horas en Fráncfort del Meno con el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf; el director general, Andreas Rettig; el director deportivo, Rudi Völler, y el presidente de la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, poco antes de las dos menos cuarto en una limusina negra.
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La directiva de la DFB le insta a dimitir: parece que Julian Nagelsmann está a punto de ser destituido
Nagelsmann expuso su versión sobre la eliminación en dieciseisavos del Mundial ante Paraguay, incluidos los errores deportivos y el ambiente en la concentración de Winston-Salem, muy criticada.
Según Bild, se le sugirió dimitir y se le dio un plazo de reflexión. La decisión se tomará «a más tardar a principios de la próxima semana»; según la agencia SID, el jueves no habrá anuncios.
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Jürgen Klopp es el favorito para reemplazar a Nagelsmann.
Jürgen Klopp, comentarista del Mundial para MagentaTV y director de fútbol del grupo Red Bull, es el favorito para suceder a Nagelsmann. Según la prensa, aceptaría el cargo.
Si él acepta, podría activar la cláusula de rescisión de su contrato con el RB, según Sky, que asegura que el técnico la pactó antes de firmar.
Las etapas de Julian Nagelsmann como entrenador principal
Periodo Equipo 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 – presente Alemania