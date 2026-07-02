La directiva de la DFB le insta a dimitir: parece que Julian Nagelsmann está a punto de ser destituido

Nagelsmann expuso su versión sobre la eliminación en dieciseisavos del Mundial ante Paraguay, incluidos los errores deportivos y el ambiente en la concentración de Winston-Salem, muy criticada.

Según Bild, se le sugirió dimitir y se le dio un plazo de reflexión. La decisión se tomará «a más tardar a principios de la próxima semana»; según la agencia SID, el jueves no habrá anuncios.