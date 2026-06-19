Diomande cuida con esmero su proyección mundial. Tras un debut brillante en el RB Leipzig (23 puntos en 36 partidos), el joven de 19 años deslumbra en el Mundial. En el debut de Costa de Marfil, victoria 1-0 sobre la favorita Ecuador: Diomande desbordó a Piero Hincapié, del Arsenal finalista de la Champions, y fue el marfileño que más tocó el balón (80 veces). Un dato notable para un extremo. Justo premio: mejor jugador del partido.

Sorprendió que contra Ecuador jugara por la derecha, pues en Leipzig suele hacerlo ahí, pero en la selección siempre actuó por la izquierda. Su posición ante Alemania dependerá del otro extremo: si, como se prevé, Amad Diallo (Manchester United) —autor del gol de la victoria ante Ecuador— ocupa el lugar de Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), Diomande pasará a la izquierda y se medirá al lateral derecho alemán Joshua Kimmich.

Kimmich, que ya lo ha enfrentado en la Bundesliga, lo elogió: «El Leipzig ha tenido problemas, pero él siempre ha jugado bien y de forma constante», y lo comparó con Kingsley Coman, héroe de la final de la Champions 2020. «Su regate de ‘start-stop’ es extraordinario, un poco como el que solía hacer Kingsley con nosotros en el Bayern. Acelera muchísimo, frena al rival y luego vuelve a acelerar».