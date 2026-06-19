El miércoles, Yan Diomande publicó en The Players' Tribune una emotiva carta a su hermana fallecida. Roxane, de 15 años, murió hace un año tras una fiesta bajo circunstancias aún sin aclarar. «Me encargaré de que sigas viviendo y de que todos conozcan tu nombre», escribió Diomande.
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¡La diferencia con Joshua Kimmich es evidente! La selección alemana se enfrenta a un gran peligro contra Costa de Marfil
Diomande cuida con esmero su proyección mundial. Tras un debut brillante en el RB Leipzig (23 puntos en 36 partidos), el joven de 19 años deslumbra en el Mundial. En el debut de Costa de Marfil, victoria 1-0 sobre la favorita Ecuador: Diomande desbordó a Piero Hincapié, del Arsenal finalista de la Champions, y fue el marfileño que más tocó el balón (80 veces). Un dato notable para un extremo. Justo premio: mejor jugador del partido.
Sorprendió que contra Ecuador jugara por la derecha, pues en Leipzig suele hacerlo ahí, pero en la selección siempre actuó por la izquierda. Su posición ante Alemania dependerá del otro extremo: si, como se prevé, Amad Diallo (Manchester United) —autor del gol de la victoria ante Ecuador— ocupa el lugar de Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), Diomande pasará a la izquierda y se medirá al lateral derecho alemán Joshua Kimmich.
Kimmich, que ya lo ha enfrentado en la Bundesliga, lo elogió: «El Leipzig ha tenido problemas, pero él siempre ha jugado bien y de forma constante», y lo comparó con Kingsley Coman, héroe de la final de la Champions 2020. «Su regate de ‘start-stop’ es extraordinario, un poco como el que solía hacer Kingsley con nosotros en el Bayern. Acelera muchísimo, frena al rival y luego vuelve a acelerar».
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«Son trenes de alta velocidad»: Antonio Rüdiger elogia a los extremos de Costa de Marfil
La velocidad y técnica de Diomande amenazan a Alemania, que suele subir el bloque. El resto de los atacantes marfileños también son muy rápidos: «Son como trenes de alta velocidad», dijo Antonio Rüdiger. «Les encantan los uno contra uno y los contraataques».
Ya en el 7-1 ante Curazao, Alemania sufrió contraataques por las bandas. Kimmich y el lateral izquierdo Nathaniel Brown, obedeciendo a Nagelsmann, subían con frecuencia, lo que generó espacios. Así, ambos sumaron dos asistencias cada uno. Sin embargo, eso dejó espacios a sus espaldas.
«Contra Costa de Marfil será clave prestar atención a la cobertura defensiva», advirtió Kimmich. «Si tienes que defender a 50 o 60 metros detrás de ti y no estás concentrado, la carrera puede ponerse fea». La temporada pasada en la Bundesliga, Diomande alcanzó 36,30 km/h, mientras que Kimmich llegó a 33,08. El capitán insistió en encontrar «buen equilibrio»: mejor atacar con cinco o seis jugadores que exponer la defensa.
Nagelsmann ha escuchado a Kimmich y baraja ligeros ajustes tácticos. Según Bild, en un entrenamiento secreto Leroy Sané se replegó hasta actuar como carrilero derecho en una línea de cinco para reforzar la defensa.
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Costa de Marfil no encajó ningún gol en la fase de clasificación para el Mundial
Los delanteros alemanes se medirán a una defensa sólida: Costa de Marfil no encajó gol en la fase de clasificación ni en su debut contra Ecuador, aunque permitió dos disparos al larguero.
Además, el seleccionador Emerse Faé prescindió de los centrales Odilon Kossounou (Atalanta) y Evan Ndicka (AS Roma) por lesión. Sin embargo, podrían reaparecer ante Alemania. En el lateral derecho actuará Guela Doué (Racing de Estrasburgo), hermano de Désiré Doué, internacional francés y doble campeón de la Liga de Campeones con el PSG.
Finalmente se incorporó el delantero Elye Wahi, del Eintracht de Fráncfort, quien parecía excluido por una investigación en Francia por presunto fraude en apuestas y amaño de partidos; el jueves obtuvo el permiso de entrada.
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¿Fichará Yan Diomande por el Liverpool o el PSG tras el Mundial?
Costa de Marfil confía sobre todo en Diomande, quien además puede informar al seleccionador Fae sobre la Bundesliga, pues la conoce a la perfección. Por ahora no se sabe cuánto tiempo seguirá en Leipzig. Se rumorea que clubes como el PSG y el Liverpool quieren ficharlo y que la cifra del traspaso podría alcanzar los 120 millones de euros.
Si deja Alemania, al menos se llevará un apodo de recuerdo. «Cuando firmé por el Leipzig, siempre llegaba tarde», escribió en The Players' Tribune. «Bueno, en realidad llegaba a tiempo, pero en Alemania eso significa llegar demasiado tarde. Así que, con el tiempo, empecé a llegar 90 minutos antes a cualquier cita. Entonces los demás empezaron a llamarme “el alemán”».