Según confirmó el delantero del Borussia Mönchengladbach, de tan solo 17 años, en una entrevista con la revista «kicker», la Federación Marroquí se habría puesto en contacto con él para hablarle sobre un posible cambio de federación.
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La DFB se enfrenta a una nueva y dura pérdida: ¿el jugador que ha batido récords en la Bundesliga cambiará de federación?
«Sí, ha habido contacto. Pero no puedo decir nada más al respecto. Aún no he tomado ninguna decisión y me voy a tomar mi tiempo. Ya veremos cómo evoluciona la situación», explicó Mohya.
El joven de 17 años tiene tanto la nacionalidad alemana como la marroquí, aunque hasta ahora solo ha jugado en las selecciones juveniles alemanas. A partir del próximo miércoles, luchará con la selección sub-18 del entrenador Hanno Balitsch por una plaza en el Campeonato de Europa sub-19 de 2027.
En total, Mohya ha saltado al campo siete veces con la camiseta de Alemania. Tras tres partidos con la sub-16 (un gol), sumó una actuación con la sub-17, antes de debutar con la sub-18 en noviembre de 2025. Allí, tras tres partidos, suma dos goles.
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Mohya bate el récord de la Bundesliga con el Borussia Mönchengladbach
No fue hasta diciembre cuando Mohya batió un récord de la Bundesliga que llevaba vigente casi 20 años con el Borussia Mönchengladbach. Al salir como suplente en el partido contra el VfL Wolfsburgo (1-3), se convirtió, con 16 años, 11 meses y 13 días, en el jugador más joven en debutar con los «Potros» en la máxima categoría del fútbol alemán. El récord anterior lo ostentaba Marko Marin, que tenía 18 años y 18 días cuando debutó con el Gladbach en marzo de 2007.
Mohya es solo el undécimo jugador que ha disputado un partido en la Bundesliga con 16 años. El jugador más joven fue Youssoufa Moukoko, que tenía 16 años y 1 día cuando debutó con el Borussia Dortmund el 21 de noviembre de 2020. En la Bundesliga, la edad mínima para jugar es de 16 años.
Wael Mohya: sus estadísticas en el Gladbach
Juegos
Goles
Asistencias
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