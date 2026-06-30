Tras el título mundial de 2014, Alemania ha vivido tres Mundiales desastrosos seguidos: eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, y ahora, en Estados Unidos, eliminada en octavos tras perder los penaltis ante una mediocre Paraguay.
Traducido por
¡La DFB no debe cometer el mismo error por tercera vez! Tras la vergüenza del Mundial, hay que destituir a Julian Nagelsmann como seleccionador nacional
En 2018, Joachim Löw siguió al frente tras la decepcionante Euro 2021 y se marchó. En 2022, Hansi Flick continuó, pero una racha negativa llevó a su cese un año después. La DFB no debe repetir el error y, tras la humillación en el Mundial, debe destituir de inmediato al seleccionador Julian Nagelsmann.
- AFP
Nagelsmann ha malgastado toda la confianza que se le había depositado a un ritmo asombroso
Nagelsmann asumió el cargo en otoño de 2023 y, con su estilo renovador y sus acertadas decisiones en materia de plantilla, logró crear un ambiente de optimismo en muy poco tiempo. Con la Euro 2024, Alemania celebró su primer título en ocho años. Equipo, técnico y afición eran una unidad. Tras la amarga eliminación en cuartos ante España, el seleccionador se propuso ganar el Mundial 2026.
En aquel momento era el seleccionador más popular desde la era de Löw, pero en los dos años siguientes perdió la confianza del público a gran velocidad. Sus errores, tanto a corto como a largo plazo, culminaron en el momento más bajo: Foxborough, el 29 de junio de 2026.
- Getty Images Sport
Salida innecesaria de Neuer, trayectoria errática de Kimmich
Nagelsmann solía criticar individualmente a los jugadores en ruedas de prensa y entrevistas cada pocas semanas. Sus declaraciones, movidas por un excesivo afán de protagonismo, eran a menudo desafortunadas, falsas o incumplidas. Por ejemplo, sobre Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka o Deniz Undav. Ante preguntas críticas, Nagelsmann solía mostrarse inseguro y prepotente, como ocurrió también durante el Mundial.
En cuanto a la plantilla: tras el regreso de Toni Kroos en la Euro 2024, y pese a sus desmentidos, convocó al portero de 40 años Manuel Neuer. Un golpe duro para Oliver Baumann, quien había sido sólido en la eliminatoria. Además, la decisión se gestionó de forma desastrosa y resultó innecesaria: Neuer no aportó nada en este Mundial que Baumann no hubiera ofrecido.
A esto se suma el vaivén en la posición de Joshua Kimmich: su capitán osciló entre el lateral derecho y el centro del campo durante la eliminatoria contra Paraguay.
- Getty Images
Alemania decepcionó más en este Mundial que en el de 2022.
El partido contra Paraguay mostró la impotencia de Alemania, algo que se veía venir. Desde la Eurocopa el equipo no ha evolucionado y, salvo la buena segunda parte ante Curazao, en el Mundial jugó muy por debajo de sus posibilidades. Sin ideas en ataque y vulnerable en defensa ante rivales de nivel medio como Costa de Marfil, Ecuador y Paraguay. En lo estrictamente futbolístico, la decepción superó incluso al desastroso Mundial 2022, cuando al menos se empató con España.
Los jugadores asumieron la culpa tras la eliminación y eximieron a Nagelsmann. Sin embargo, es tarea del entrenador ofrecer un plan de juego sólido. Nagelsmann no lo logró, pese al talento individual, y su gestión del torneo fue cuestionable, con cambios erróneos ante Ecuador y la innecesaria titularidad de Undav contra Paraguay.
Lo más amargo para el seleccionador: todas estas carencias fueron diseccionadas en televisión por su sucesor ideal. Tras la humillación ante Paraguay, Jürgen Klopp eludió hablar de un posible futuro como seleccionador. Por ahora. De todos modos, Klopp no encaja en el Red Bull y despertaría al instante una nueva euforia en la selección. Pese a su contrato hasta 2028 y al respaldo de la plantilla y de Rudi Völler, la DFB debe destituir a Nagelsmann y fichar a Klopp.