La DFB aconseja a Julian Nagelsmann que renuncie a su cargo en la selección alemana tras el Mundial, mientras Jürgen Klopp espera su oportunidad

Según Sky Sports, Nagelsmann acudió el jueves a una reunión de tres horas y media en la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Participaron el presidente Bernd Neuendorf, el director general Andreas Rettig, el director deportivo Rudi Voller y el presidente de la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke. Debía explicar la catastrófica campaña de Alemania en el Mundial.

La Mannschaft lideró su grupo tras golear 7-1 a Curazao y vencer 2-1 a Costa de Marfil, pese a perder 2-1 contra Ecuador. Sin embargo, cayó eliminada en octavos al fallar en los penaltis ante Paraguay tras un 1-1. Después de un análisis sincero del fracaso, la directiva dejó clara su postura, dejando al seleccionador con pocas opciones sobre su futuro.







