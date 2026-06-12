La despedida de Comolli: «Son los aficionados los que hacen que la Juventus sea especial»

Comunicado oficial de la Juventus: «Damien Comolli, quien se incorporó en junio de 2025, ha renunciado hoy. Le agradecemos su trabajo y le deseamos lo mejor».





Comolli ha agradecido a la familia juventina: «He decidido dejar mi cargo de director ejecutivo del Juventus Football Club con efecto inmediato. Quiero agradecer a John Elkann y a Exor por permitirme liderar este prestigioso club. También reconozco el esfuerzo y la profesionalidad de todos mis compañeros de la Juventus y deseo lo mejor a todos los equipos, masculinos y femeninos, para la temporada que está a punto de comenzar».



