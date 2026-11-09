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Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport
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La desconcertante operación del Real Madrid: del infierno del United a lo desconocido

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J. Gabriel
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¿Se equivocó Gabriel en sus cálculos?

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El inminente paso de la joven promesa inglesa JJ Gabriel suscita interrogantes sobre la elección de su próximo destino, después de que decidiera alejarse del Manchester United en busca de mayores oportunidades para aparecer con el primer equipo, mientras que su posible traspaso al Real Madrid parece situarlo ante un desafío no menos complicado que el que afrontó en Old Trafford.

Gabriel tiene apenas 16 años, pero provocó un terremoto en el Manchester United tras considerar que las oportunidades que le ofreció el club no satisfacen su ambición de dar el salto al mundo del fútbol profesional.

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  • Peticiones rechazadas: la rotunda respuesta del United

    Tras una fuerte competencia entre varios de los grandes clubes europeos, como el Bayern de Múnich, el París Saint-Germain y el Barcelona, el Real Madrid se ha convertido en el destino más cercano para el jugador, según informó el sitio web del diario español Sport.

    Pero su elección parece llamativa, ya que, después de haber reclamado un papel más protagonista que no encontró en Manchester, decidió unirse a uno de los equipos más feroces en lo que respecta a la competencia por las posiciones en las que destaca.

    La ambición del jugador y su entorno familiar fueron un elemento decisivo en el transcurso de las negociaciones con el Manchester United. Entre las exigencias que se revelaron figuraba la condición de incorporarlo de forma permanente a los entrenamientos del primer equipo, además de disponer de al menos 20 minutos en algunos partidos.

    En el plano económico, se dijo que sus exigencias rondaban el millón de euros anuales, una cifra muy elevada para un jugador que no superaba los 16 años. Sin embargo, el Manchester United no aceptó estas condiciones, por lo que la relación entre ambas partes llegó a su fin.

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  • Un paso desconcertante: ¡el camino en el United era más fácil!

    La paradoja aparece al observar el destino que eligió Gabriel; pues aunque el Real Madrid representa un escaparate excepcional para cualquier jugador, también es uno de los entornos más difíciles en los que se puede garantizar la participación regular, especialmente en las posiciones que la promesa inglesa suele ocupar.

    El club blanco cuenta con un amplio grupo de nombres que competirán por esos espacios en el futuro cercano; Arda Güler se ha convertido en uno de los elementos importantes del equipo, mientras que Endrick sigue formando parte del proyecto de futuro del club, al tiempo que se espera el regreso de Franco Mastantuono de su cesión para competir por un lugar en la plantilla.

    A ellos podría sumarse también Nico Paz, dado que el Real Madrid posee una opción para recomprarlo por 80 millones de euros. Y la lista de competidores no se detiene en ellos, sino que incluye además a Jude Bellingham, Brahim Díaz, Rodrygo, Diomande y Vinícius Júnior.

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    Y no parece que la juventud de estos jugadores vaya a hacer menos difícil la competencia en el futuro cercano; pues la mayoría de los nombres mencionados están vinculados a contratos de larga duración con el Real Madrid, mientras que otros negocian para renovar su vínculo con el club.

    Por lo tanto, la cuestión no tiene que ver únicamente con el nivel de los competidores, sino también con sus edades, lo que significa que seguirán estando en los planes del equipo durante los próximos años, según el análisis de "Sport".

    Y según indican informes ingleses, el Real Madrid ofreció a Gabriel y a su entorno un plan para su desarrollo que comienza jugando con el Castilla y participando en la UEFA Youth League, con el siguiente paso de incorporarse al primer equipo en un periodo de tiempo relativamente corto.

    Y Sport concluyó: "A pesar del atractivo de este camino como vía hacia la élite, no se diferencia mucho de la oferta que le presentó el Manchester United al jugador. Si el objetivo principal de Gabriel y su entorno es llegar rápidamente al primer equipo, sus posibilidades quizás habrían sido mayores en Manchester, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el club inglés, en comparación con la magnitud de la competencia dentro del Real Madrid".

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