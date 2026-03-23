Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Winners and losers Carabao Cup finalGOAL
Richard Martin

Traducido por

¡La derrota del Arsenal en la final de la Carabao Cup se veía venir desde hacía semanas! Ganadores y perdedores: los Gunners reciben una llamada de atención que les indica que deben mejorar, mientras que Pep Guardiola y el Manchester City recuperan su buen hacer de cara a la recta final

El Manchester City venció al Arsenal en la primera final de la temporada de fútbol inglesa, en la que Pep Guardiola dio una lección a su antiguo pupilo, Mikel Arteta, para hacerse con la Carabao Cup el domingo en Wembley. El partido se decidió gracias a dos goles en la segunda parte de Nico O’Reilly, quien se coló en dos ocasiones en el área de los Gunners prácticamente sin marca para marcar tras dos centros casi idénticos.

Un error de Kepa Arrizabalaga permitió a O’Reilly romper el empate, y a partir de ese momento, el City nunca dio la impresión de que fuera a dejar escapar un trofeo que ya ha ganado en nueve ocasiones, cinco de ellas bajo la dirección de Guardiola. Solo el Liverpool ha ganado más veces esta competición, con 10 títulos.

El City cuajó posiblemente su mejor actuación de la temporada, pero fue una exhibición que el Arsenal y Arteta tendrán que volver a ver con disgusto si quieren aprender de los errores y asegurarse de que esta temporada no quede marcada por un colapso.

La rivalidad moderna entre el City y el Arsenal hacía que esta fuera, sin duda, una final llena de historia. De hecho, fue un espectáculo que estuvo a la altura de las expectativas.

GOAL analiza los ganadores y perdedores de Wembley...

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    GANADOR: Nico O'Reilly

    Antes del inicio del partido, los aficionados del City desplegaron una pancarta en homenaje a Dennis Tueart, el héroe de la final de la Copa de la Liga de 1976, quien marcó un increíble gol de chilena para arrebatarle la victoria al Newcastle y fue aclamado como «El rey de todos los geordies». Ese sería el último trofeo que ganaría el City en 35 años, una maldición que rompió Yaya Touré en Wembley en 2011. Pero en 2026, el hombre que hizo feliz al City fue uno de los suyos.

    Nico O'Reilly se crió en Collyhurst, al norte de Mánchester, y era seguidor del City junto con su madre y su hermana. Lleva tatuado en el bíceps el «0161», el prefijo telefónico de Mánchester. Incluso rechazó la oportunidad de jugar en el Manchester United después de que este club lo fichara cuando era niño.

    El salto de O'Reilly de la cantera al primer equipo fue una de las pocas historias positivas de la temporada pasada para el City, y no ha dejado de dar buenas noticias. Su reciente racha goleadora se había visto favorecida por su juego en el centro del campo, pero a pesar de volver a ocupar el puesto de lateral izquierdo en Wembley, jugó como si fuera el mejor Touré e incluso le dio una lección de cómo marcar goles a Erling Haaland. O'Reilly demostró un auténtico hambre de gol al lanzarse a por el balón suelto tras un fallo de Kepa en el primer tanto y, menos de cuatro minutos después, se coló en el área para rematar de cabeza un centro de Matheus Nunes. 

    Fue el colofón a un fin de semana increíble para el joven, que fue convocado con la selección inglesa el viernes y celebró su 21.º cumpleaños el sábado. Y el domingo, se unió a Tueart en el panteón de los héroes del City en Wembley.

    • Anuncios
  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Kepa Arrizabalaga

    La Carabao Cup y Kepa Arrizabalaga comparten una larga y legendaria historia, ya que el portero disputó dos finales anteriores con el Chelsea. En 2019, se negó a ser sustituido en los últimos compases de la prórroga tras sufrir aparentemente una lesión, y los Blues acabaron perdiendo ante el City en la tanda de penaltis. Tres años después, salió del banquillo específicamente para la tanda de penaltis, pero encajó 11 lanzamientos de los jugadores del Liverpool antes de fallar el suyo.

    Cuando el sábado se filtró la noticia de que Kepa sería titular en esta final con el Arsenal, parecía que solo había dos formas de interpretar el resultado. O bien conseguiría por fin su redención en la final de la Carabao Cup después de todos estos años, o bien se añadiría otro capítulo desastroso a su historial.

    Y, bueno, resultó ser lo segundo. Se metió en un lío al principio de la segunda parte cuando cometió una falta sobre Jeremy Doku fuera del área, calculando muy mal un pase en largo por encima de la zaga del Arsenal, y los seguidores de los Gunners debieron de esperar que ese fuera el momento de Kepa y que ya hubiera pasado.

    En cambio, falló al intentar atrapar un centro raso de Rayan Cherki que carecía de peligro, lo que permitió a O’Reilly entrar tranquilamente por el segundo palo y marcar el primer gol. El Arsenal nunca se recuperó de ese golpe y Kepa seguramente nunca volverá a jugar una final de la Carabao Cup, siendo esta la última entrada en un diario personal de desventuras.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    GANADOR: Pep Guardiola

    Pep Guardiola nunca está de bajón durante mucho tiempo. Ha tenido un mes de marzo difícil, marcado por unos empates muy decepcionantes contra el Nottingham Forest y el West Ham —que dieron impulso al Arsenal en la lucha por el título— y dos derrotas ante el Real Madrid, su eterno rival en la Liga de Campeones. Pero se recuperó al superar en astucia a su antiguo discípulo y orquestar la victoria de su equipo sobre su mayor rival de los últimos años.

    De paso, se convirtió en el primer entrenador de la historia del fútbol inglés en ganar cinco veces la Copa de la Liga. Muchos entrenadores de primer nivel han sido acusados de menospreciar esta competición, pero Guardiola ha roto esa tendencia y se la ha tomado muy en serio. 

    Sufrió un revés antes del saque inicial al quedar descartado Rubén Dias, pero su equipo apenas notó su ausencia. Guardiola acertó de pleno con sus decisiones, desde mantener a James Trafford como portero para la copa, hasta alinear juntos a Doku y Antoine Semenyo a pesar de que no funcionara contra el Madrid, pasando por no tener ningún tipo de sentimentalismo con Phil Foden y solo darle entrada en el minuto 90.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    PERDEDOR: Mikel Arteta

    Esta era la oportunidad de Arteta. Su oportunidad de acallar a quienes aún dudaban de él y de su equipo, su oportunidad de poner fin a una sequía de títulos que se prolongaba desde hacía casi seis años, su oportunidad de arrebatarle por fin la corona a su mentor y antiguo entrenador, Guardiola.

    Fue una oportunidad perdida. El Arsenal fue tan inofensivo en esta final que ni siquiera hay un momento en el campo con el que compararla.

    Este tipo de resultado, un partido crucial que salió mal, se veía venir. Demasiadas actuaciones del Arsenal en 2026 les han visto arrastrarse hasta la línea de meta cuando, dada la profundidad de su plantilla en comparación con la de sus rivales, deberían estar cruzándola a toda velocidad. Si el City estuviera más cerca del Arsenal en la tabla de la Premier League, no habría un debate sobre el estilo y la filosofía de Arteta, sino sobre si este equipo estaba rindiendo al máximo nivel a pesar de que los resultados les eran favorables.

    Los Gunners se mostraron ineficaces durante gran parte de la final y Arteta hizo poco por intentar cambiar eso. Preparó a sus dos primeros suplentes —Noni Madueke y Riccardo Calafiori— con el Arsenal perdiendo por un gol, pero no los dio entrada hasta que el City ya había marcado el segundo. Los hombres de Guardiola dominaron el inicio de la segunda parte para hacerse con el control total de una final que tenían al alcance de la mano.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    GANADOR: Hugo Viana

    Este ha sido el primer título que el City ha ganado en la era Guardiola sin la presencia del director deportivo Txiki Begiristain. Sin embargo, su sucesor, Hugo Viana, debió de sentir una enorme satisfacción al ver cómo dos de sus recientes fichajes, Semenyo y Cherki, dominaban el partido, mientras que Trafford también dejaba huella. 

    A Viana se le ha dado mucho dinero, ya que ha gastado 260 millones de libras en los mercados de verano e invierno, pero casi todos sus fichajes han sido un éxito, con la excepción de Tijjani Reijnders.

    En cuanto a la relación calidad-precio, es difícil superar a Cherki, que ha sido un auténtico golpe maestro por 34 millones de libras, el mismo precio que el Manchester United pagó por Joshua Zirkzee un año antes. Cherki es conocido por su estilo endiablado, y se vio a Guardiola sacudiendo la cabeza cuando este se dedicó a burlarse del Arsenal con regates durante el partido. Y, sin embargo, fueron su trabajo duro y su astucia lo que más destacó aquí. Semenyo, por su parte, fue una constante espina clavada para Piero Hincapie, y su velocidad y potencia también ayudaron a neutralizar al Arsenal. 

    Lo único por lo que se podría criticar a Viana y compañía es por dejar a Trafford en la estacada al fichar a Gianluigi Donnarumma al final del mercado, pero el portero tuvo un día para saborear aquí. Su triple parada al principio del partido, que contrastó totalmente con la actuación torpe de Kepa, justificó la decisión de fichar a dos porteros de calidad el verano pasado.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    PERDEDOR: «El Cuádruple»

    Son muchos los equipos ingleses que llegan a febrero y marzo de la temporada aún con opciones en las cuatro competiciones. Ninguno ha conseguido jamás ganar las cuatro.

    El Arsenal fue el último equipo en intentar superar este reto y fracasar. Arteta y el director deportivo Andrea Berta han construido una plantilla capaz de llegar a esta fase de la temporada, como favoritos en cuatro competiciones sin quedarse sin fuerzas, pero si ellos no pueden superar este obstáculo casi mítico, ¿quién podrá hacerlo?

    De hecho, Arteta dio una respuesta acertada que presagiaba esta final hace unas semanas, cuando le preguntaron lo difícil que es ganar el cuádruple: «¿Se ha conseguido alguna vez? Así de difícil es. Vamos partido a partido, intentemos ganarnos el derecho a seguir ahí hasta la última fase de cada competición, y luego ya veremos qué pasa».

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    GANADOR: James Trafford

    Trafford admitió recientemente que el club le había dejado al margen de la decisión de fichar a Donnarumma dos meses después de haberlo recuperado del Burnley, y dejó la puerta abierta a una salida este verano para tener más minutos de juego. No obstante, se comprometió a seguir esforzándose.

    «No esperaba que se diera esta situación, pero ha pasado, así que hay que seguir adelante», dijo. «Ha pasado, así que trabajo muy duro cada día y a ver qué pasa, lo doy todo».

    Lo que pasó fue que Trafford llegó a jugar una final en Wembley, y destacó con una racha de paradas para frustrar a Kai Havertz y Bukayo Saka en una jugada de locos. Se mantuvo alerta en la segunda parte, incluso cuando el City llevaba la iniciativa, y mantuvo la portería a cero con una parada extra para rematar, frustrando a Riccardo Calafiori.

    «Este momento significa mucho para mí», dijo Trafford. «Hace cuatro o cinco años, cuando ganaron al Spurs para alzarse con el título, creo que yo era la cuarta o quinta opción, y siempre imaginé que algún día lo ganaría».

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    PERDEDOR: La confianza del Arsenal

    El último tercio de la temporada suele ser cuando esta versión del Arsenal se viene abajo. En la temporada 2021-22 dejaron escapar la clasificación para la Liga de Campeones. Un año después, batieron el récord de más días en lo más alto de la Premier League sin llegar a ganarla. Encadenaron una racha de 16 victorias en sus últimos 18 partidos en la temporada 2023-24, pero fue un empate a 0-0 en casa del City lo que más se recuerda de esa racha.

    Rodri cuestionó la mentalidad del Arsenal al final de esa temporada: «Cuando vinieron aquí, se enfrentaron a nosotros en el Etihad, los vi y dije: “Ah, estos chicos, no quieren ganarnos, solo quieren un empate”. Y esa mentalidad, no creo que nosotros lo haríamos de la misma manera. Y les pillamos. Al final, si nos dan un punto, ganaremos los últimos siete u ocho partidos, aunque sea muy difícil. Así que creo que todo se reduce a la mentalidad».

    Era la primera vez que la final de la Copa de la Liga se disputaba entre los dos primeros equipos de la pirámide del fútbol, pero el que ocupaba el primer puesto era el equipo que parecía sufrir una especie de síndrome del impostor.