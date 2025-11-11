La deplorable defensa del título de la Premier League por parte del Liverpool ha terminado - ahora Arne Slot debe comenzar a tomar decisiones difíciles para planificar un futuro más brillante

Claramente, Liverpool tenía un plan para todos sus fichajes de verano. Ahora es el momento de verlo en acción, porque ya no hay nada que ganar tratando de introducir gradualmente a los nuevos jugadores en el equipo. Un enfoque cauteloso tenía sentido mientras Liverpool intentaba equilibrar la integración con el desafío por el título, pero ya no es necesario. Ahora necesitamos ver la visión de Slot para el futuro, incluso si eso significa correr el riesgo de perder más partidos de liga mientras también se molesta a algunos de los veteranos.

Por ejemplo, si la idea era eventualmente construir un ataque alrededor de las cualidades creativas de Wirtz, ¿por qué no hacerlo ahora? Se ha argumentado que la inclusión del alemán como mediocampista ofensivo altera el equilibrio del mediocampo ganador del título, pero se comprometieron £116m para fichar a Wirtz con la comprensión de que jugaría en su mejor posición, lo que significa que Slot tiene la responsabilidad de encontrar una solución, incluso si eso significa rotar regularmente al previamente inamovible Salah, que está fuera de forma y de todas maneras estará fuera por compromisos internacionales durante la Navidad. Vimos señales de un buen entendimiento entre Wirtz e Isak durante el poco tiempo que han pasado juntos en el campo, por lo que tiene perfecto sentido darles una serie regular de partidos en el mismo equipo ahora que el sueco se está acercando a su plena forma física.

Slot también necesita mostrarnos qué planea hacer con Ekitike, quien ya ha demostrado ser demasiado bueno para el papel de suplente de Isak. O el francés se empareja con el fichaje récord británico en un ataque renovado o reemplaza a Gakpo en la banda, porque no debería estar sentado en el banco cada semana.

También se necesita tomar una gran decisión sobre Konate. Incluso considerando la ausencia forzada por lesión del evidente reemplazo del balbuceante francés, Giovanni Leoni, y la frágil condición física de Joe Gomez y sus actuaciones irregulares esta temporada, el Konate sin contrato simplemente no merece estar comenzando en este momento. Mientras que antes se podía confiar en el defensa central al menos para hacer un buen trabajo cubriendo a Alexander-Arnold en el lado derecho de la defensa del Liverpool, su última exhibición desastrosa, contra el City el domingo, mostró que eso ya no es así.

Por supuesto, incluso la composición de la defensa preferida de Slot sigue siendo algo misteriosa. Se presumía que Frimpong y Kerkez fueron fichados para proporcionar la amplitud ofensiva desde el lateral, pero, incluso considerando los problemas de lesiones del primero, parece que ninguno de los nuevos fichajes ahora figura en la alineación titular de preferencia de Slot, lo que es preocupante por decir lo menos.

Esto, entonces, se siente como un momento crucial en la temporada del Liverpool, y de hecho en el mandato de Slot. Ningún verdadero aficionado está pidiendo la destitución de un entrenador que ganó la liga hace menos de seis meses. Sin embargo, la evidencia de una estrategia clara y coherente es imperativa en este punto.

Como dijo Sturridge en el Etihad, "Creo que Slot necesita quedarse con un equipo en el que realmente crea". Porque eso parece ser la única manera de restaurar la fe de los aficionados en el proyecto del entrenador, y la promesa de un futuro más brillante.