La delantera del Arsenal Olivia Smith es retirada en camilla y trasladada al hospital tras sufrir una preocupante lesión en el partido de la FA Cup femenina contra el Bristol City
Smith sufrió un fuerte choque de cabezas en el partido de la FA Cup.
Smith se convirtió en la primera jugadora en alcanzar el millón de libras en el fútbol femenino al fichar por el Arsenal procedente del Liverpool en el verano de 2025. A la jugadora de 21 años le ha costado causar el impacto deseado en su nuevo entorno.
Una lesión inoportuna no le está ayudando, pero es posible que la cotizada delantera no esté fuera de juego tanto tiempo como se temía en un principio. Smith sufrió un feo choque de cabezas al comienzo de la segunda parte de un partido de copa contra el Bristol City.
Le colocaron un collarín antes de sacarla del campo, y la joven recibió una ovación del público. La preocupante interrupción del partido provocó que se añadieran 14 minutos de tiempo de descuento. Se sugirió que Smith había sufrido una conmoción cerebral, lo que le obligaría a descansar de los entrenamientos y los compromisos deportivos.
Las lesiones no le hacen ningún favor al histórico Smith.
Los aficionados no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de apoyo. Otros se han apresurado a señalar que «Olivia Smith no está teniendo mucha suerte con las lesiones esta temporada, ¿verdad?». Una lesión de cadera sufrida en octubre mientras jugaba con la selección nacional ha frenado su progreso en el norte de Londres.
Sin embargo, Smith ha marcado ocho goles con el Arsenal durante su primera temporada y sigue siendo la segunda máxima goleadora del equipo en todas las competiciones. Esperará tener un papel destacado en la lucha por los grandes títulos nacionales e internacionales.
El Arsenal, que busca revalidar con éxito su título de la Liga de Campeones en 2025-26, se impuso con facilidad por 3-0 al Bristol City en su partido de la quinta ronda de la FA Cup. Kim Little, Victoria Pelova y Frida Maanum, que sustituyó a Smith, marcaron los goles contra las Robins.
Slegers responde a la séptima victoria consecutiva
La entrenadora del Gunners, Renee Slegers, se mostró encantada de que su equipo lograra su séptima victoria consecutiva y otro partido sin encajar goles. Después del partido, declaró a los medios oficiales del club: «Estoy contenta con la victoria y con que sigamos progresando. Otra vez sin encajar goles. Creo que no les hemos dado muchas oportunidades, salvo un par de jugadas a balón parado.
Sí, es muy importante terminar la fase de esta manera. Creo que llevamos siete victorias consecutivas, así que estoy muy contenta. Las jugadoras han hecho un trabajo increíble en esta fase. Ahora se van de gira y estoy deseando seguir adelante en la siguiente fase.
Es la consistencia de las pequeñas acciones y comportamientos positivos, tanto dentro como fuera del campo, lo que ha estado a un nivel realmente alto. Y luego creo que, sean cuales sean las circunstancias, sean cuales sean las condiciones, y con la calidad que tenemos, podemos ganar partidos con esa base. Así que ha sido increíble».
El Arsenal estará ansioso por asegurarse de que su impulso no se vea frenado por otro parón internacional, ya que varias estrellas veteranas están a punto de partir con sus respectivas selecciones. Slegers se quedará en Inglaterra trabajando en los planes tácticos para los próximos partidos.
Añadió: «Las jugadoras se van a marchar, cambiarán de entorno y representarán a sus países. Nosotras nos quedaremos aquí planificando la siguiente fase. Es una ventana más larga, así que estaremos sin ellas durante más tiempo. Pero estamos deseando que lleguen los dos cuartos de final que vamos a jugar y los partidos de la WSL».
Partidos del Arsenal: Próximos encuentros de los Gunners en su lucha por el título
El Arsenal tiene dos partidos nacionales contra sus rivales capitalinos, el London City Lionesses y el West Ham, antes de recibir al Chelsea, su rival en la WSL, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el 24 de marzo. El derbi contra su archirrival, el Tottenham, se disputará entre los dos encuentros europeos contra el Chelsea. El sorteo de los cuartos de final de la FA Cup femenina tendrá lugar el lunes, y las Gunners buscarán ganar ese trofeo por primera vez desde 2016.
