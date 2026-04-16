La delantera de las Lionesses, Alessia Russo, gana el premio a Jugadora del Mes de la Superliga Femenina, superando a su compañera en Inglaterra y Arsenal. La entrenadora de las Gunners, Renee Slegers, también fue reconocida

Marzo fue un mes excelente para Russo: marcó con la selección inglesa y en la Liga de Campeones, donde el Arsenal eliminó al Chelsea. En la WSL, comenzó con una asistencia en la victoria 2-0 sobre el London City Lionesses, luego anotó ante el West Ham y firmó un hat-trick en el derbi contra el Tottenham.

Para superarla en la pugna por el premio a Jugadora del Mes hacían falta argumentos de peso. Shaw, del Manchester City líder, entró en la lista tras firmar otro hat-trick ante el Spurs; y la extremo del Aston Villa Kirsty Hanson, autora de tres goles en tres partidos, también optó al galardón. También se nominó a Kerstin Casparij, del City, destacada en el 3-0 ante el United; a Ceri Holland, del Liverpool, autora de dos goles en el derbi contra el Everton; y a Lotte Wubben-Moy, sólida defensa del Arsenal que dejó la portería a cero en dos de los tres partidos de marzo.

Finalmente, el premio fue para Russo, que logró su primer galardón como Jugadora del Mes esta temporada.