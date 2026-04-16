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La delantera de las Lionesses, Alessia Russo, gana el premio a Jugadora del Mes de la Superliga Femenina, superando a su compañera en Inglaterra y Arsenal. La entrenadora de las Gunners, Renee Slegers, también fue reconocida
Oficial: Alessia Russo, nombrada Jugadora del Mes de la WSL
Marzo fue un mes excelente para Russo: marcó con la selección inglesa y en la Liga de Campeones, donde el Arsenal eliminó al Chelsea. En la WSL, comenzó con una asistencia en la victoria 2-0 sobre el London City Lionesses, luego anotó ante el West Ham y firmó un hat-trick en el derbi contra el Tottenham.
Para superarla en la pugna por el premio a Jugadora del Mes hacían falta argumentos de peso. Shaw, del Manchester City líder, entró en la lista tras firmar otro hat-trick ante el Spurs; y la extremo del Aston Villa Kirsty Hanson, autora de tres goles en tres partidos, también optó al galardón. También se nominó a Kerstin Casparij, del City, destacada en el 3-0 ante el United; a Ceri Holland, del Liverpool, autora de dos goles en el derbi contra el Everton; y a Lotte Wubben-Moy, sólida defensa del Arsenal que dejó la portería a cero en dos de los tres partidos de marzo.
Finalmente, el premio fue para Russo, que logró su primer galardón como Jugadora del Mes esta temporada.
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Doble reconocimiento para un Arsenal en plena forma
Russo no fue la única jugadora del Arsenal reconocida el jueves: la entrenadora Renee Slegers obtuvo el premio a Mejor Entrenadora del Mes por primera vez esta temporada, tras lograr tres victorias en marzo.
Aunque el Manchester City tiene el título de la WSL casi asegurado, esas victorias mantienen al Arsenal en la pelea, a 11 puntos pero con dos partidos menos. De forma más realista, el segundo puesto les daría la clasificación directa a la Liga de Campeones, mientras que el tercero implicaría disputar una ronda previa.
Sonia Bompastor (Chelsea), Andree Jeglertz (Man City) y Gareth Taylor (Liverpool), ya galardonados este curso, también aspiraban al premio de marzo, pero Slegers se impuso.
El magnífico gol de Siren pone el broche de oro a los galardones mensuales de la WSL
Oona Siren, del West Ham, ganó el premio al Gol del Mes por su magnífica volea ante el London City Lionesses. Compitieron por el premio otros tantos tantos: los de las inglesas del Arsenal Chloe Kelly y Beth Mead, el de su compañera Caitlin Foord, el de Anna Patten (Villa), el del dúo del Chelsea Lauren James y Sjoeke Nusken, y el de Holland. Finalmente, Siren se llevó el galardón que cierra los reconocimientos mensuales de la WSL.
Ese tanto contribuyó a que los Hammers sumaran un punto valioso, con el que permanecen cuatro puntos por encima de la zona de descenso a falta de tres jornadas.
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Russo y Slegers, decididos a mantener la buena racha del Arsenal
Russo y el Arsenal quieren mantener su liderato en la WSL tras el parón internacional y la semifinal de la Liga de Campeones. No volverán a jugar en la liga hasta el 29 de abril, cuando reciban al Leicester City, colista. Un tropiezo podría entregar el título al City antes de lo previsto y complicar el segundo puesto del Arsenal.
Pocos esperan un tropiezo, dada la actual racha de Russo y del equipo, pese a sus compromisos europeos mientras defienden el título de la Liga de Campeones.