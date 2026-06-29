Devon Cafaro/Gotham FC
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La delantera australiana y exjugadora del Chelsea Sam Kerr ficha por el Gotham FC, actual campeón de la NWSL
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El regreso de Kerr al Gotham FC
El Gotham FC, vigente campeón de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL), ha fichado a la internacional australiana Sam Kerr, exdelantera del Chelsea, hasta 2030.
El anuncio llegó el lunes tras la victoria 2-0 sobre Kansas City Current en la Challenge Cup. Kerr, que pasó seis años en Chelsea y ganó dos Botas de Oro de la WSL, cinco ligas y seis copas, regresa a Nueva Jersey/Nueva York.
Su fichaje supone un regreso, pues ya jugó tres temporadas con el Sky Blue FC entre 2015 y 2017. Se incorporará en julio, tras tramitar el certificado de transferencia internacional.
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«Este club ha sido una parte importante de mi trayectoria»
«Estoy muy ilusionado por volver al Gotham FC y a esta ciudad», declaró Kerr en el comunicado del club. «Este club fue clave en mi carrera, y regresar ahora, con todo lo que el Gotham ha construido, es especial. La ambición aquí es clara, y estoy deseando ayudar a este equipo a luchar por títulos y a hacer más historia».
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Asuntos pendientes en la NWSL
La última vez que Kerr jugó en la NWSL se convirtió en la primera jugadora de la liga en ganar dos veces el premio MVP de la NWSL. A pesar de haber sido galardonada con el MVP de la NWSL y la Bota de Oro, Kerr no cumple los criterios de la norma de «jugadora de alto impacto» (HIP) de la NWSL. Kerr quedó excluida de la norma HIP debido a su prolongada ausencia por una lesión en el ligamento cruzado anterior (LCA) en 2024.
Sin embargo, Gotham dispone de fondos de asignación. La semana pasada recibió 350 000 dólares tras traspasar a la defensora Lilly Reale al Boston Legacy FC.
«Sam es una de las jugadoras más destacadas de su generación y un talento capaz de cambiar el rumbo de un partido, que siempre ha rendido al más alto nivel en el fútbol mundial», afirmó Yael Averbuch West, presidenta de operaciones futbolísticas del Gotham FC. «Su mentalidad ganadora, competitividad y capacidad para decidir partidos la convierten en una de las jugadoras más influyentes del fútbol. Traer a Sam de vuelta es un hito para nuestro club y estamos ilusionados».
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¿Y ahora qué?
Kerr se unirá al Gotham en julio, tras obtener el certificado de transferencia internacional. El Gotham FC es quinto en la liga con 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas.