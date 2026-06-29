La delantera australiana y exjugadora del Chelsea Sam Kerr ficha por el Gotham FC, actual campeón de la NWSL

La última vez que Kerr jugó en la NWSL se convirtió en la primera jugadora de la liga en ganar dos veces el premio MVP de la NWSL. A pesar de haber sido galardonada con el MVP de la NWSL y la Bota de Oro, Kerr no cumple los criterios de la norma de «jugadora de alto impacto» (HIP) de la NWSL. Kerr quedó excluida de la norma HIP debido a su prolongada ausencia por una lesión en el ligamento cruzado anterior (LCA) en 2024.

Sin embargo, Gotham dispone de fondos de asignación. La semana pasada recibió 350 000 dólares tras traspasar a la defensora Lilly Reale al Boston Legacy FC.

«Sam es una de las jugadoras más destacadas de su generación y un talento capaz de cambiar el rumbo de un partido, que siempre ha rendido al más alto nivel en el fútbol mundial», afirmó Yael Averbuch West, presidenta de operaciones futbolísticas del Gotham FC. «Su mentalidad ganadora, competitividad y capacidad para decidir partidos la convierten en una de las jugadoras más influyentes del fútbol. Traer a Sam de vuelta es un hito para nuestro club y estamos ilusionados».