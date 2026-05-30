El Arsenal no podría haber tenido un mejor partido. Después del tempranero gol de Kai Havertz, los londinenses se dedicaron a lo que mejor saben hacer: defender. El París Saint-Germain movió el balón en el área rival, pero no pudo superar el sólido 4-4-2 defensivo de los ‘Gunners’. Los Gunners despejaban cualquier centro, ya fuera de cabeza o de lejos, y los pocos disparos lejanos se marchaban por encima del arco.

Durante 65 minutos, la mejor defensa de Europa neutralizó al mejor ataque. El Arsenal contuvo a los tres temibles delanteros parisinos: Doue, Dembélé y Kvaratskhelia. En Múnich se preguntaban cómo era posible, pues en la semifinal ante el Bayern el PSG había marcado seis goles.

Al final, el muro se resquebrajó donde se esperaba: el lateral derecho. El lateral derecho titular, Jurrien Timber, aún no estaba listo tras más de dos meses lesionado; su suplente, Ben White, también estaba de baja, así que Mikel Arteta optó por el central Cristhian Mosquera. El español, de 21 años, apenas jugaba su sexto partido como lateral derecho esta temporada.

Allí se midió a Khvicha Kvaratskhelia, el mejor jugador del PSG en la actual Champions, quien en la primera parte no logró superarlo. Poco después del descanso, Mosquera vio la amarilla por perder tiempo y, en el 65’, Kvaratskhelia se marchó de él y fue derribado dentro del área. Dembélé transformó el penalti para poner el 1-1.

Poco después, Mosquera fue reemplazado y Timber regresó al campo. El PSG presionó tras el empate, pero sin mucha claridad. Kvaratskhelia falló el 2-1 en el 77' y también fue sustituido.