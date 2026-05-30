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PSG campione d'Europa HDGetty Images
Nino Duit

Traducido por

La defensa del Arsenal se resquebraja donde se esperaba, y su arma más peligrosa no basta ante el PSG

Liga de Campeones
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Arsenal
Paris Saint-Germain

El París Saint-Germain derrotó al Arsenal en los penaltis y retenió la Liga de Campeones. Tres aspectos destacados del emocionante partido en Budapest.

Kai Havertz adelantó al Arsenal en el minuto 6 y Ousmane Dembélé empató de penalti en el 65. Tras una prórroga sin goles, el PSG ganó 4-3 en los penaltis. Fallaron Eberechi Eze y Gabriel para el Arsenal, y Nuno Mendes, muy agotado, para el PSG.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    La defensa del Arsenal se resquebraja ante el PSG justo donde era de esperar

    El Arsenal no podría haber tenido un mejor partido. Después del tempranero gol de Kai Havertz, los londinenses se dedicaron a lo que mejor saben hacer: defender. El París Saint-Germain movió el balón en el área rival, pero no pudo superar el sólido 4-4-2 defensivo de los ‘Gunners’. Los Gunners despejaban cualquier centro, ya fuera de cabeza o de lejos, y los pocos disparos lejanos se marchaban por encima del arco.

    Durante 65 minutos, la mejor defensa de Europa neutralizó al mejor ataque. El Arsenal contuvo a los tres temibles delanteros parisinos: Doue, Dembélé y Kvaratskhelia. En Múnich se preguntaban cómo era posible, pues en la semifinal ante el Bayern el PSG había marcado seis goles.

    Al final, el muro se resquebrajó donde se esperaba: el lateral derecho. El lateral derecho titular, Jurrien Timber, aún no estaba listo tras más de dos meses lesionado; su suplente, Ben White, también estaba de baja, así que Mikel Arteta optó por el central Cristhian Mosquera. El español, de 21 años, apenas jugaba su sexto partido como lateral derecho esta temporada.

    Allí se midió a Khvicha Kvaratskhelia, el mejor jugador del PSG en la actual Champions, quien en la primera parte no logró superarlo. Poco después del descanso, Mosquera vio la amarilla por perder tiempo y, en el 65’, Kvaratskhelia se marchó de él y fue derribado dentro del área. Dembélé transformó el penalti para poner el 1-1.

    Poco después, Mosquera fue reemplazado y Timber regresó al campo. El PSG presionó tras el empate, pero sin mucha claridad. Kvaratskhelia falló el 2-1 en el 77' y también fue sustituido.

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    El arma más peligrosa del Arsenal no se ha podido aprovechar contra el PSG

    En el último suspiro de la prórroga, el Puskas Arena estalló: el Arsenal tenía un córner y sus fans lo celebraron como un gol. Sabían que la victoria estaba cerca.

    Son los reyes de los corners en Europa y han marcado 18 goles así este curso, récord en la Premier. Ya en la victoria contra el Bayern, los córners fueron decisivos. Esta vez, el centro de Madueke se despeja y el rebote no acaba en gol. Siebert pita el final.

    Esta vez, al menos, solo tras la ejecución. Poco antes del final de la primera parte, los londinenses también habían obtenido un córner, el primero del partido. Mientras los aficionados del Arsenal vitoreaban anticipando la celebración del gol, Bukayo Saka se dirigía con regocijo hacia el banderín de córner. Pero para el árbitro alemán Daniel Siebert, con demasiado regocijo. Como el tiempo de descuento ya había expirado, pitó sin más el descanso. Los jugadores del Arsenal se quedaron atónitos. No tuvieron otra ocasión hasta la prórroga, cuando Madueke falló dos veces: primero ante Goncalo Ramos y luego fuera. Así, la principal arma ofensiva del Arsenal no brilló ante el PSG.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Los dos alemanes causan sensación en Budapest

    Aunque ningún equipo de la Bundesliga jugó la final de Budapest, sí hubo dos alemanes sobre el campo. El árbitro Daniel Siebert, pese a la indignación de los londinenses, tuvo una actuación impecable. Acierto en las decisiones clave y valentía en los momentos difíciles.

    Anuló un córner en el añadido de la primera parte, decisión tan justificada como el penalti a favor del PSG y la amarilla a Mosquera por perder tiempo. También invalidó un saque de banda incorrecto de Joao Neves. En la prórroga, acertó al no pitar penalti a Arsenal por una supuesta falta sobre Madueke, quien se dejó llevar en la carrera y exageró la caída. Arteta y Declan Rice protestaron con demasiada vehemencia y vieron la amarilla. Tras esta actuación sobresaliente en el partido más importante del fútbol de clubes europeo, sorprende que la FIFA no haya convocado a Siebert para el Mundial.

    Además de Siebert, el otro alemán en Budapest también brilló: Havertz adelantó pronto al Arsenal (1-0) y confirmó su instinto para los grandes momentos. En 2021, el aachenense de 26 años dio la victoria al Chelsea en la final contra el Manchester City y, en la penúltima jornada de la actual Premier, abrió el camino del título del Arsenal con el 1-0 ante el Burnley.

    Aunque el tanto no le bastó para ganar el título, se convirtió en el tercer jugador en marcar en una final de la Liga de Campeones con dos equipos distintos desde 1992, tras Cristiano Ronaldo (Manchester United y Real Madrid) y Mario Mandzukic (Juventus y Bayern).