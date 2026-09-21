Tuchel volvió a convocar a Palmer para los próximos partidos de Inglaterra en la UEFA Nations League contra España, Chequia y Croacia. Era su primera convocatoria desde quedarse fuera de la lista para el Mundial de 2026. Sin embargo, Palmer se retiró de la concentración alegando problemas de lesión, pese a completar los 90 minutos en la derrota por 3-0 del Chelsea ante el Brentford el viernes.

Su decisión ha provocado una reacción inmediata. Palmer es uno de los cinco jugadores, entre ellos Declan Rice y Kobbie Mainoo, que han abandonado la concentración, con Morgan Gibbs-White y James Garner llamados como sustitutos. El momento de su retirada ha generado frustración tanto entre los aficionados como en los medios.