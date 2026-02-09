Getty
«La decisión ya está tomada»: el agente de Endrick confirma los planes de futuro de la estrella del Real Madrid tras su cesión al Lyon.
Endrick triunfa en Francia
Endrick está disfrutando de su vida en Francia tras fichar por cesión en el mercado de invierno. El jugador de 19 años dio el salto tras pasar apuros para conseguir minutos y disputar solo un partido como titular en La Liga con el Real Madrid en lo que va de temporada. No ha tardado en causar sensación en Francia, ya que consiguió una asistencia en su debut contra el Brest y, a continuación, marcó un hat-trick. Sus actuaciones han dado lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que el entrenador Paulo Fonseca quiera mantener a Endrick más allá del final de la temporada.
El agente de Endrick aclara las cosas
Freitas ha respondido a estos rumores y ha dejado claro que Endrick volverá a Madrid. En declaraciones a Win Win, afirmó: «Endrick fue cedido al Lyon por seis meses. La decisión ya está tomada y Endrick volverá al Real Madrid al final de la temporada. No hay ambigüedad ni secretos al respecto. El acuerdo es solo una cesión, sin opción de compra, por lo que Endrick volverá. ¿Qué pasará la próxima temporada? No puedo predecirlo, pero puedo decirte que al final de esta temporada Endrick volverá a ser jugador del Real Madrid».
El agente del brasileño también habló sobre su etapa en el Real Madrid y explicó por qué cree que a Endrick le costó tener minutos en el Santiago Bernabéu. Añadió: «Endrick no tuvo ningún problema de adaptación. Marcó en su primer partido de la Liga de Campeones, en su primer partido de Liga y en su primer partido de Copa. Endrick solo ha jugado unos minutos en el Real Madrid porque, cuando llegó al club, y si miras a los jugadores ofensivos que hay allí, verás que ocho de los diez mejores jugadores del mundo están en el Real Madrid. Vinícius Júnior, ganador del premio The Best de la FIFA. Mbappé, un jugador increíble y excepcional. Jude Bellingham, un gran jugador capaz de ganar el premio al mejor jugador del mundo. Rodrygo, un jugador que decide muchos partidos importantes de la Champions League.
«Es completamente normal que un joven jugador de 18 años llegue a un club como este y tenga minutos limitados. También es importante mencionar que Endrick no comenzó la temporada con el resto de los jugadores. No viajó a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes y estaba lesionado. En un club como el Real Madrid, cuando estás fuera del equipo durante tres o cuatro meses, es muy normal tener dificultades para volver a jugar».
Tarjeta roja para Endrick
Endrick ha vuelto a la realidad tras un comienzo fulgurante, ya que recibió una tarjeta roja en el último partido, en la victoria por 1-0 sobre el Nantes. El adolescente dio una patada a Dehmaine Tabibou, lo que le valió una segunda tarjeta amarilla, antes de que el VAR la convirtiera en una tarjeta roja directa. Fonseca se apresuró a salir en su defensa tras el partido y dijo a los periodistas: «Para mí, fue muy duro, muy duro. Hubo una falta previa que fue muy clara. El jugador del Nantes no tenía intención de jugar el balón, sino de bloquear a Endrick. La segunda cosa que quiero decir es que este es el tercer partido en el que los rivales han comenzado el encuentro con mucha agresividad hacia Endrick. Pensaba que estas cosas eran cosa del pasado, pero la intención era clara. Realmente pretendían intimidar a Endrick. Los árbitros deben proteger el talento de un jugador como Endrick».
¿Qué viene después?
Endrick será sancionado por su tarjeta roja, y se espera que la decisión se tome el miércoles. Se perderá al menos un partido, contra el Niza el domingo, y esperará que su sanción no se amplíe a dos partidos.
