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La decisión más difícil: ¿ha llegado el momento de que el Al-Nassr prescinda de Cristiano Ronaldo?

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Opinion
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Una crisis tormentosa atraviesa el Real Madrid

El Al-Nassr saudí atraviesa uno de los periodos más difíciles de su historia reciente, debido a la crisis financiera que ha ensombrecido el futuro del club y que podría hacer tambalear por completo su proyecto deportivo.

Y con la creciente conversación sobre deudas descomunales y la dificultad para cerrar nuevos fichajes, el nombre del portugués Cristiano Ronaldo ha vuelto a primera plana, aunque esta vez no por sus goles o sus números, sino por una pregunta que parece más audaz que nunca: ¿ha llegado el momento de su salida?

Más allá del valor histórico de Ronaldo y de lo que aporta dentro del campo, su continuidad, con las deudas del Al-Nassr alcanzando los 800 millones de riales, hace que la situación sea catastrófica en toda la extensión de la palabra.

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    Un proyecto que agotó el presupuesto

    No se puede negar que Cristiano Ronaldo cambió la imagen de la liga saudí a nivel mundial y elevó el valor comercial del Al-Nassr de una forma sin precedentes, pero, a cambio, lidera un proyecto que está considerado el más costoso en la historia del club.

    El enorme salario que percibe la estrella portuguesa, junto a los privilegios asociados a su contrato, representa una carga económica descomunal en un momento en el que el Al-Nassr atraviesa una crisis evidente, que lo ha dejado incapaz de cerrar nuevos fichajes o incluso de resolver las renovaciones de algunos de sus jugadores.

    Y con la aparición de rumores sobre grandes deudas, resulta lógico que algunos se planteen una pregunta: ¿puede el Al-Nassr mantener este proyecto con el mismo coste?

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  • El fútbol no se construye en torno a un solo jugador

    Las grandes experiencias futbolísticas han demostrado que el éxito a largo plazo no depende de una sola estrella, sino de un sistema integral que reúne a jugadores, un entrenador y una dirección estable.

    Y si el Al Nassr decidiera poner fin al proyecto de Cristiano Ronaldo, liberaría un amplio margen económico que permitiría a la dirección cerrar más de un fichaje influyente y saldar parte de los compromisos financieros, en lugar de destinar la mayor parte del presupuesto a un solo jugador.

    Lee también: valoración catastrófica; el despertar de las estrellas de Marruecos y Egipto sacude a Cristiano Ronaldo en el Mundial

    Por eso, la cuestión no radica en el valor técnico de Cristiano Ronaldo, sino en el coste del proyecto en su conjunto en comparación con el rendimiento deportivo que el equipo ha logrado hasta ahora.

  • ¿Y si hubiera continuado?

    Por el contrario, no se puede responsabilizar a Cristiano Ronaldo en solitario de la crisis, pues sigue ofreciendo números destacados, mantiene su profesionalidad y continúa marcando goles y marcando la diferencia. Además, su popularidad comercial representa una importante fuente de ingresos para el club.

    Sin embargo, la continuidad del jugador implica también la continuidad de enormes compromisos económicos, algo que podría limitar la capacidad de la directiva para reconstruir el equipo, especialmente si la crisis financiera es más profunda de lo que todos creen.

    Por ello, la decisión no será únicamente deportiva, sino también económica, lo que hace que el futuro de Cristiano Ronaldo esté directamente vinculado a la capacidad del Al Nassr para superar su crisis actual.

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    La decisión más difícil

    Si el objetivo es competir por los títulos únicamente en la temporada actual, la continuidad de Cristiano Ronaldo podría tener sentido; pero si el objetivo es construir un proyecto sostenible que devuelva al Al-Nassr a la cima durante muchos años, la directiva podría verse obligada a tomar la decisión más difícil de su historia reciente.

    La marcha de Cristiano Ronaldo no significaría el final del Al-Nassr, del mismo modo que su continuidad tampoco es una garantía para el regreso de los títulos, pero lo cierto es que la crisis actual ha abierto una puerta que nadie imaginaba que se abriría algún día: ¿se ha convertido el final del proyecto de Cristiano Ronaldo en la solución para salvar al Al-Nassr?

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