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«¡La decisión más difícil de tomar!» - Grandes estrellas son apartadas de forma sorprendente de las selecciones europeas
Grandes nombres ausentes en las convocatorias europeas
Los clubes europeos han cerrado sus listas de inscripción de plantilla para las competiciones continentales, dejando a varias estrellas de primer nivel al margen. Los entrenadores de la Champions League, la Europa League y la Conference League se enfrentaron a decisiones difíciles, condicionadas por las lesiones, los culebrones de mercado y las limitaciones en el tamaño de la plantilla.
Entre las ausencias destacadas está el extremo del Liverpool Federico Chiesa, que se quedó fuera por decisión de Andoni Iraola debido a la fuerte competencia de fichajes del verano como Daniel Munoz y Bradley Barcola.
Wataru Endo también fue excluido de la lista del Liverpool, con James McConnell, de 21 años, por delante en el centro del campo.
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Golpes de las lesiones dejan fuera de combate a las campeonas de Europa
Las lesiones explican muchas de las ausencias más destacadas de las listas de la Champions League de esta temporada. El defensa del Real Madrid Ferland Mendy, dos veces ganador de la Champions League, se quedó fuera mientras se recupera de una lesión de larga duración, con Marc Cucurella entrando en el lateral izquierdo.
El capitán del Borussia Dortmund, Emre Can, también se queda fuera mientras continúa su recuperación de una grave lesión de ligamentos sufrida en marzo.
Del mismo modo, el talento del Barcelona Roony Bardghji y el centrocampista del Dortmund Giannis Konstantelias fueron excluidos tras sufrir graves lesiones de rodilla.
Dilemas en la selección y límites financieros
Las limitaciones tácticas y reglamentarias obligaron a varios clubes a tomar decisiones difíciles respecto a jugadores en plenas condiciones físicas. El técnico del Aston Villa, Unai Emery, describió como una decisión extremadamente difícil dejar fuera al fichaje veraniego de 30 millones de libras Taylor Harwood-Bellis, mientras que el prometedor Brian Madjo, de 17 años, se quedó fuera por las reglas de elegibilidad de la lista B.
En la Europa League, el técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, dejó fuera a Khephren Thuram por problemas de rodilla y por las restricciones del acuerdo de conciliación impuestas por la UEFA.
En el Como, el técnico Cesc Fabregas dejó fuera a Maxence Caqueret para cumplir con la normativa de la competición.
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Los culebrones del mercado de fichajes provocan exclusiones de la convocatoria
Las consecuencias del mercado de fichajes también marcaron varias listas de plantillas europeas. El delantero del Mónaco Folarin Balogun verá la acción continental como espectador después de que un traspaso al Everton el último día de mercado se frustrara en el último momento.
Mientras tanto, el Bayer Leverkusen dejó fuera a Victor Boniface tras su regreso de una cesión en el Werder Bremen.
Estas estrellas descartadas centrarán ahora su atención en las competiciones nacionales mientras esperan posibles oportunidades de volver a ser inscritas en el nuevo año.
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