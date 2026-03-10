AFP
La decisión final del Feyenoord sobre el futuro de Robin van Persie se revela después de que el icono del Manchester United fuera objeto de cánticos brutales por parte de sus propios seguidores
El respaldo de la junta directiva al icono holandés
Los directivos del Feyenoord han celebrado una «cumbre decisiva» para determinar el futuro de Van Persie tras un fin de semana de ambiente tóxico. A pesar de que el técnico de 42 años ha supervisado una campaña en la que el equipo de Róterdam no ha logrado seguir el ritmo de su rival, el PSV, la directiva del club ha optado por mantener su confianza en el exdelantero, según el medio holandés VI.
La decisión se produce tras un desmoralizador empate 3-3 contra el NAC Breda, que jugó con 10 hombres, un resultado que dejó al Feyenoord a 19 puntos del actual campeón. La directiva se reunió el lunes para evaluar el proyecto en De Kuip y finalmente concluyó que el icono del Manchester United sigue siendo el hombre adecuado para liderar al equipo en un difícil periodo de transición.
Van Persie responde a los abucheos
Ante los cánticos de «Robin, lárgate» de los aficionados visitantes, Van Persie se mantuvo desafiante sobre su capacidad para soportar el escrutinio. «Sí, yo también lo he oído, pero con los años me he hecho más fuerte», declaró a ESPN. «Esto forma parte del juego. No me afecta, no. Tomo todas las decisiones por el Feyenoord. Entiendo las emociones, pero el significado de la palabra aficionado es que apoyas a tu club en las buenas y en las malas».
El entrenador estableció un paralelismo entre sus dificultades actuales y los altibajos de su ilustre carrera como jugador. «En aquel entonces, también tuve que lidiar con las críticas», añadió. «Siempre perseveré y superé todo. Todo el mundo tiene derecho a opinar; lo entiendo. Cuando echo la vista atrás como jugador, no todo salió a la perfección. También tuve momentos de aprendizaje y cometí errores. Pero sigo siendo el mismo Robin van Persie».
Aferrándose al proyecto en De Kuip
Aunque ganar el título de la Eredivisie es matemáticamente imposible, el Feyenoord sigue comprometido con la visión a largo plazo que ha construido bajo el liderazgo de Van Persie. El apoyo de la junta directiva tiene como objetivo estabilizar el club mientras lucha por asegurarse una plaza en la Liga de Campeones.
«No voy a huir, ni como jugador ni como entrenador», afirmó Van Persie. «Y creo en mí mismo, en el club y en mi forma de trabajar. Los cánticos no cambian mis intenciones. Creo que jugamos bien, marcamos buenos goles y tuvimos buenas jugadas de construcción. Pero tenemos que defender mejor los córners y los centros. Esa es la única pega de este partido. Porque si nos fijamos en cómo defendemos como equipo, eso me hace muy feliz».
Una carrera vital para los gigantes de Róterdam
A falta de ocho partidos para el final de la Eredivisie y con 24 puntos en juego para el Feyenoord, sus posibilidades de arrebatarle el título al PSV son muy escasas. No obstante, los hombres de Van Persie se esforzarán por dar lo mejor de sí mismos en los partidos que quedan. El domingo se enfrentarán al Excelsior, antes de medirse al Ajax en De Klassieker el fin de semana siguiente.
