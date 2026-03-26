«La decisión depende de la idoneidad y el estilo de juego»: Mohamed Mansour, propietario del San Diego FC, desmiente el interés del club de la MLS por el delantero del Liverpool

Mansour reconoció que fichar a Salah este verano sería complicado, y desmintió que el club tuviera intención de hacer un gran esfuerzo por el egipcio, que quedará libre en junio:

«Es un gran jugador, un gran profesional, ha mantenido su forma física y su profesionalidad. Pero la forma en que gestionamos el San Diego Football Club, como cualquier negocio que dirijo, es que tengo personas que se encargan de ello», declaró Mansour a TeamTalk. «En la dirección contamos con Tyler Heaps, que es un gran director deportivo, y con Mikey Varas, que es un gran entrenador; ellos son quienes decidirán estas cosas. Por supuesto, tenemos que ver cómo encaja con nuestro estilo de juego».