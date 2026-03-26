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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Thomas Hindle

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«La decisión depende de la idoneidad y el estilo de juego»: Mohamed Mansour, propietario del San Diego FC, desmiente el interés del club de la MLS por el delantero del Liverpool

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M. Salah
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El propietario del San Diego FC, Mohamed Mansour, ha declarado que le encantaría tener la oportunidad de fichar este verano a la leyenda del Liverpool Mohamed Salah, pero ha añadido que el club tendría que valorar si encaja tácticamente en el equipo. El San Diego es uno de los varios equipos de la MLS con los que se ha relacionado al extremo, aunque parece más probable que acabe fichando por la Liga Profesional Saudí.

  • San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

    Alejar a San Diego de un acuerdo

    Mansour reconoció que fichar a Salah este verano sería complicado, y desmintió que el club tuviera intención de hacer un gran esfuerzo por el egipcio, que quedará libre en junio:

    «Es un gran jugador, un gran profesional, ha mantenido su forma física y su profesionalidad. Pero la forma en que gestionamos el San Diego Football Club, como cualquier negocio que dirijo, es que tengo personas que se encargan de ello», declaró Mansour a TeamTalk. «En la dirección contamos con Tyler Heaps, que es un gran director deportivo, y con Mikey Varas, que es un gran entrenador; ellos son quienes decidirán estas cosas. Por supuesto, tenemos que ver cómo encaja con nuestro estilo de juego».

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    «Como aficionado, yo...»

    Sin embargo, Mansour sí admitió que, como aficionado, le encantaría ver a Salah en el Snapdragon Stadium:

    «Si tuviera voto como aficionado, sí, me encantaría. Pero la decisión… Es un negocio. Hoy en día, la gente piensa que el deporte es solo un balón y gente corriendo, pero no. Damos trabajo a 180 personas. Así que cualquier decisión que se tome tiene que tener sentido. Tiene que encajar con nuestro estilo de juego», afirmó.

  • Anders Dreyer San Diego FC 2025Getty

    El San Diego ya cuenta con opciones en ataque

    El San Diego no carece de potencia en ataque. El equipo está liderado por Anders Dreyer, quien el año pasado protagonizó una de las temporadas de debut más exitosas de la historia de la MLS y fue uno de los candidatos al título de MVP. Marcus Ingvartsen también ha marcado cuatro goles esta temporada. El equipo más reciente de la MLS fichó a la estrella mexicana Hirving Lozano en su campaña de debut, pero este ya no forma parte del equipo tras un sonado enfrentamiento con el entrenador Mikey Varas.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Se espera que Salah tenga muchas opciones

    Se sigue esperando que Salah tenga muchas opciones tras anunciar que abandonará el Liverpool este verano. Según se informa, los clubes de la Liga Profesional Saudí son los principales candidatos a ficharlo, pero su agente ha declarado públicamente que no hay ningún movimiento inminente en perspectiva para el actual Jugador del Año de la PFA.

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