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Jesse Marsch and Jonathan David GFXGOAL

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La decepción de Marcelo Flores en el Mundial y las dudas sobre el ataque de Jonathan David y Cyle Larín: cinco claves para la selección canadiense de Jesse Marsch de cara a los amistosos previos al Mundial contra Uzbekistán y la República de Irlanda

FEATURES
Canada vs Uzbekistán
Canada
Uzbekistán
Amistosos
Canada vs Ireland
Ireland
J. Marsch
M. Flores
C. Larin
J. David
World Cup

Canadá afronta sus últimos amistosos previos al Mundial contra Uzbekistán y la República de Irlanda. Jesse Marsch gestiona las lesiones tras la baja de Marcelo Flores y busca goles de Jonathan David y Cyle Larin.


A la selección masculina de Canadá le quedan solo dos partidos antes de debutar en casa en el Mundial 2026 contra Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto, y las lesiones siguen siendo el principal tema. 

El lunes, los hombres de Jesse Marsch saltarán al campo en Edmonton ante más de 50 000 aficionados para enfrentarse a Uzbekistán, clasificada para el Mundial, antes de trasladar la concentración a Montreal para medirse a Irlanda en un Stade Saputo con las entradas agotadas. 

Sin embargo, la preparación no ha sido ideal: nueve de los 26 convocados aún se recuperan de lesiones, y el sábado el creativo Marcelo Flores se rompió el ligamento cruzado anterior en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, por lo que se pierde el torneo. No se ha llamado a ningún sustituto para los amistosos. 

Con su lesión y otros factores en mente, GOAL repasa los temas clave de los amistosos previos al histórico debut mundialista en casa.

  • Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: FinalGetty Images Sport

    Persisten las preocupaciones por las lesiones

    Cuando Marsch anunció la lista de 26 jugadores para el Mundial, estaban todos los grandes nombres disponibles, pese a las dudas sobre nueve de ellos por lesiones. La situación empeoró el sábado: Flores se torció la rodilla al pisar mal y tuvo que ser retirado del campo a hombros por un fisioterapeuta, mientras su equipo, los Tigres UANL, perdía ante Toluca en la final de la Copa de Campeones. 

    «Estábamos cenando cuando vimos la jugada», dijo el vicecapitán y centrocampista Stephen Eustáquio. «Algunos ya pasaron por esa lesión y sospechamos lo peor. Es muy lamentable, sobre todo tras ver sus vídeos de alegría con la familia; es clave para nosotros dentro y fuera del campo».

    Los amistosos serán clave para que Canadá recupere a algunos de los jugadores que, según Marsch, van por buen camino. El central titular Moïse Bombito no juega desde octubre por una fractura en la pierna, pero asegura que estará “al 100 %” para el debut mundialista del 12 de junio y solo necesita minutos. Su compañero en el centro de la defensa, Alfie Jones, no juega desde diciembre tras una operación de tobillo. El lateral izquierdo Alphonso Davies se perderá el partido, y su suplente, Richie Laryea, no juega desde el 22 de abril, aunque podría sumar algunos minutos. 

    En ataque, Promise David entró en la lista tras recuperarse de una operación de tendón de cadera en febrero, aunque sin minutos recientes. El extremo Jacob Shaffelburg apenas ha jugado 223 minutos en la MLS y se ha ejercitado aparte durante la concentración en Charlotte, Carolina del Norte. 

    La mayoría jugará 45 minutos en el primer partido; solo Shaffelburg y el otro extremo, Ali Ahmed, se perderán el duelo contra Uzbekistán. 

    Aunque la convocatoria de 26 jugadores ha evitado el peor escenario de lesiones, la salud y la forma física siguen siendo factores clave en estos dos partidos, sobre todo porque Marsch espera que varios titulares recuperen su mejor nivel y confía en que la lesión de Flores sea el último contratiempo.

    • Anuncios
  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Hay que empezar a marcar goles

    Canadá puede sentirse segura en defensa. El sistema de Marsch ha funcionado los últimos dos años. Sin embargo, debe mejorar su capacidad goleadora de cara al Mundial. ¿Qué mejor forma que marcar en los amistosos?

    La delantera es un punto fuerte. Jonathan David, quien no brilló en su primera temporada con la Juventus, sigue siendo clave y debe recuperar su mejor nivel este verano. A su lado probablemente estará Cyle Larin, segundo máximo goleador de Canadá. 

    El jugador de 31 años, ahora conocido como el «Brampton Bagsman» —apodo que rinde homenaje a su ciudad natal, Brampton, otorgado por la afición del Southampton—, juega con más libertad y confianza que en los últimos cinco años, y ha marcado nueve goles desde que se incorporó a los Saints en enero. 

    «Estoy feliz de volver a marcar tras un periodo difícil», dijo Larin a GOAL en marzo. «Solo necesitaba el lugar adecuado; cuando juego y soy titular, marco».

    David es fijo en el once y podría jugar todos los minutos, mientras que Larin debe mostrar compenetración con él para recuperar su lugar. Una explosión ofensiva en cualquiera de los dos amistosos beneficiaría a ambos. 

    Tani Oluwaseyi y Promise David dispondrán de minutos, pero la pareja titular será David y Larin, y unos goles calmarían las dudas de la afición y del cuerpo técnico de cara al Mundial. 

  • Guatemala v Canada - Gold Cup 2025: Quarter FinalsGetty Images Sport

    Dudas en el lateral izquierdo

    Sin Davies y con la larga baja de Laryea, surge la duda sobre el lateral izquierdo de Canadá para los amistosos y el Mundial. Si ninguno de los dos puede rendir al máximo, ¿cuál es la solución?

    Marsch podría desplazar a cualquiera de los laterales derechos, Niko Sigurdsson o Alistair Johnston, a esa posición. Hasta hace unos meses, Sigurdsson jugaba como centrocampista en el Hajduk Split, pero asumió el lateral derecho con Canadá. Al mismo tiempo, Laryea pasó al lateral izquierdo y Johnston se perdió varios partidos por problemas en los isquiotibiales. 

    Johnston regresa a la selección tras la Copa Oro y llega en gran forma, luego de ayudar al Celtic a ganar la Premier League escocesa y la Copa de Escocia. Según TransferMarkt, Johnston nunca ha jugado de lateral izquierdo en sus 271 partidos como profesional, mientras que Sigur, aunque diestro, sí lo ha hecho esporádicamente y podría adaptarse mejor como recambio.

    «He jugado de lateral izquierdo antes, hace unos años, en algunos partidos de pretemporada y en un partido de liga», declaró Sigur a los periodistas. «Me siento cómodo en la izquierda».

    Otra opción es probar a Zorhan Bassong en los amistosos para dosificar a Laryea, quien permanece en la concentración pese a no estar en la lista de 26. Laryea tendrá todas las oportunidades para demostrar su estado físico, y el puesto será de Davies cuando regrese. 

  • Canada v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    La decisión sobre el portero

    Después de años de espera, Marsch anunciará esta semana su portero titular para el Mundial. Hasta ahora ha rotado a Dayne St. Clair y Maxime Crépeau, pero tras el partido contra Uzbekistán, en el que cada uno jugará 45 minutos, tomará la decisión final. 

    Aunque St. Clair ha atajado contra rivales mejor clasificados en las últimas ventanas internacionales, Crépeau podría tener ventaja. Su buena química con el grupo podría pesar más que el rendimiento puro, recordando su actuación y confianza pese a la derrota 2-0 ante Argentina en el debut de la Copa América, el tercer partido de Marsch al mando. 

    En sus clubes este año ninguno ha brillado: Crépeau encajó 43 goles con el Orlando City, la peor defensa de la MLS, y su balance de goles evitados es de -0,6; St. Clair, por su parte, recibió 28 con un Inter de Miami apenas mejor.  

    «Debemos conocernos también fuera del campo y saber qué nos funciona cuando jugamos o no jugamos, animándonos y preparándonos para todas las situaciones», declaró Crépeau a The Canadian Press.

    «Nos conocemos bien y hay un respeto mutuo; somos buenos chicos y nos preocupamos los unos por los otros. Es algo muy saludable dentro de nuestro grupo».

    La elección no será fácil: es la primera Copa del Mundo de Crépeau, quien se perdió la de 2022 tras romperse una pierna con una parada decisiva que ayudó al LAFC a ganar la MLS Cup. Probablemente no haya una «decisión equivocada», pero sea cual sea el elegido, Marsch afrontará un intenso escrutinio al decidir cuál de sus viejos amigos cumplirá el sueño de su infancia.

  • Canada v New Zealand: Group A - FIFA Women's World Cup 2015Getty Images Sport

    La pasión de los aficionados canadienses al fútbol, en todo su esplendor

    Canadá se sumará a la fiesta esta semana. Primero jugará ante más de 45 000 aficionados en el estadio más grande del país, en Edmonton, contra Uzbekistán. Luego viajará a Montreal para enfrentar a Irlanda en un Stade Saputo con las entradas agotadas. 


    Tras una semana “tranquila” en Charlotte, lejos del foco público, el equipo afrontará la atención de medios y aficiones en ambos partidos.

    ¿Es presión? No del todo. Para gran parte del público canadiense, el fútbol sigue siendo una novedad, y el hecho de que Canadá sea al menos competitivo y esté en el torneo contribuirá a crear un ambiente más festivo. Sin embargo, los jugadores sentirán la presión, y una vez que entren en el circo que supone un Mundial en casa, será vital gestionar la atención de manera positiva. 

    «Estamos emocionados de empezar en Edmonton ante mucha gente», dijo Marsch. «Tras el trabajo en Carolina, estamos listos para mañana y luego para otro lleno en Montreal».

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