Según L'Equipe, el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, se prepara para agitar sus cartas tácticas de cara al encuentro de la UEFA Nations League de la noche del lunes contra Bélgica en el estadio Rey Balduino. Francia llegó a Bruselas con una convocatoria reducida de 22 jugadores después de que su capitán, Kylian Mbappe, sufriera una lesión en la rodilla izquierda al marcar el gol de la victoria en el triunfo por 1-0 del viernes ante Turquía en Izmit.

Mbappe regresó directamente al Real Madrid para someterse a una evaluación médica en lugar de viajar con la selección a Bélgica.

Zidane optó por no llamar a un sustituto de última hora y prefirió confiar en las opciones que ya tenía.