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La cuenta de Cristiano Ronaldo dio «Me gusta» a una publicación de Instagram que afirma que «la FIFA quería darle el Mundial a Messi», tras las acusaciones de «corrupción» antes de la final que Argentina perdió contra España
Las redes sociales suscitan debate
La cuenta verificada de Ronaldo en Instagram dio «Me gusta» a un vídeo que acusa a la FIFA de corrupción para favorecer a Argentina en la final del Mundial 2026. Esto ocurrió justo después de que el equipo de Lionel Scaloni perdiera 1-0 en prórroga contra España. El vídeo incluye críticas de la periodista española Pilar Rodríguez Losantos sobre un supuesto arbitraje favorable a la Albiceleste a lo largo del torneo en Norteamérica.
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Un periodista denuncia parcialidad en el torneo
Antes de la final, Losantos criticó con dureza en «Espejo Público» las decisiones arbitrales internacionales: «¡Argentina debería haber quedado eliminada hace al menos cinco partidos! ¡Solo siguen en el torneo gracias a la ayuda de la FIFA, una de las instituciones más corruptas del planeta!
No le tengo miedo a Argentina, sino a Gianni Infantino. ¡Parecerá que jugamos contra toda la FIFA, que quiere regalarle el Mundial a Lionel Messi!».
Las polémicas arbitrales empañan la carrera
Las acusaciones de parcialidad arbitral crecieron tras la dramática victoria de Argentina 3-2 sobre Egipto en octavos, marcada por la anulación del gol de Mostafa Zico tras revisar el VAR y por un penalti reclamado por Egipto que no se concedió.
La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) presentó una queja formal ante la FIFA, tal como informó HuffPost, afirmando: «Defender los derechos e intereses de la selección egipcia no es un asunto que pueda ignorarse, minimizarse o tratarse como algo secundario. Es una responsabilidad que asumimos con plena convicción y determinación».
Sin embargo, el responsable de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, rechazó las acusaciones de parcialidad, y el defensa argentino Lisandro Martínez calificó la labor arbitral de «excelente».
- (C)Getty images
¿Qué les depara el futuro a Messi y Ronaldo?
La legendaria rivalidad entre Messi y Ronaldo parece llegar a su fin tras el Mundial. A sus 39 años, el astro del Inter de Miami aún no ha anunciado su retirada de la selección, pero se da por hecho que ya no volverá a jugar con Argentina.
Ronaldo, de 41 años, tampoco ha anunciado su retiro de la selección lusa, y su exentrenador en el Al-Nassr, Jorge Jesús, acaba de firmar para dirigirla hasta el Mundial 2030.
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