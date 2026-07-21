La cuenta de Cristiano Ronaldo dio «Me gusta» a una publicación de Instagram que afirma que «la FIFA quería darle el Mundial a Messi», tras las acusaciones de «corrupción» antes de la final que Argentina perdió contra España

Las acusaciones de parcialidad arbitral crecieron tras la dramática victoria de Argentina 3-2 sobre Egipto en octavos, marcada por la anulación del gol de Mostafa Zico tras revisar el VAR y por un penalti reclamado por Egipto que no se concedió.

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) presentó una queja formal ante la FIFA, tal como informó HuffPost, afirmando: «Defender los derechos e intereses de la selección egipcia no es un asunto que pueda ignorarse, minimizarse o tratarse como algo secundario. Es una responsabilidad que asumimos con plena convicción y determinación».

Sin embargo, el responsable de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, rechazó las acusaciones de parcialidad, y el defensa argentino Lisandro Martínez calificó la labor arbitral de «excelente».