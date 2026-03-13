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¡La crisis del Tottenham se agrava! Los Spurs podrían perder a 13 JUGADORES para el difícil partido contra el Liverpool
Un gran dilema a la hora de elegir el once inicial para Tudor
La situación defensiva ha llegado a un punto crítico, ya que Tudor ha confirmado que ni Cristian Romero ni Joao Palhinha estarán disponibles debido a los protocolos de conmoción cerebral. A esto se suma la ausencia de Micky van de Ven, que cumple una sanción de un partido tras la tarjeta roja que recibió contra el Crystal Palace. Con Ben Davies también fuera de juego por una lesión de tobillo, los Spurs se dirigen a Merseyside sin sus principales opciones en el centro de la defensa.
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Surgen nuevas preocupaciones en Hotspur Way
La lista de bajas siguió creciendo el viernes, mientras Tudor ofrecía información actualizada sobre su mediocampo y su motor del equipo. Se prevé que Yves Bissouma se pierda el partido debido a un problema muscular, mientras que la participación del dinámico Conor Gallagher es muy dudosa tras haber sufrido fiebre. Estos últimos acontecimientos dejan al cuerpo técnico con muy pocas opciones para proteger una zaga improvisada en la que probablemente figuren Radu Dragusin y Kevin Danso en el centro de la defensa.
Tudor también se enfrentará a una decisión importante bajo los palos tras el desastre europeo de entre semana. Se prevé que Guglielmo Vicario vuelva a la alineación titular en sustitución de Antonin Kinsky. El joven portero vivió un debut de pesadilla en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, encajando tres goles y siendo sustituido tras solo 18 minutos a raíz de dos errores individuales muy sonados, mientras los Spurs buscan más estabilidad en la zaga.
La lista de lesionados de larga duración sigue lastrando a los Spurs
La crisis actual es consecuencia de los nuevos problemas que se suman a una catastrófica lista de lesiones de larga duración que ha lastrado la temporada del Tottenham. El club ya cuenta con las bajas de dos de sus principales figuras creativas, James Maddison y Dejan Kulusevski, quienes siguen en la enfermería junto a Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall y Mohammed Kudus. Además, Wilson Odobert sigue de baja por un largo periodo tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior a principios de la temporada.
- AFP
Un rayo de esperanza para el Liverpool en medio del caos de los Spurs
Mientras el Tottenham se esfuerza por reunir una plantilla competitiva para el partido, el Liverpool se encuentra en una posición mucho más sólida. Aunque los Reds están pendientes del estado físico de Alisson Becker y siguen sin poder contar con Alexander Isak, se espera que Arne Slot pueda recuperar a Federico Chiesa. Con jugadores como Cody Gakpo y Andy Robertson descansados tras haber comenzado en el banquillo a mitad de semana en la Liga de Campeones, la diferencia en la profundidad de la plantilla entre ambos equipos podría resultar decisiva este domingo en Anfield.
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