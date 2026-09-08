Tres partidos, tres puntos sumados. Una victoria y dos derrotas, la última el domingo, en casa contra el Paris FC. El Marsella ha comenzado la Ligue 1 con el freno de mano echado, algo inevitable después de un verano mirando, soñando con refuerzos, sin la posibilidad de alcanzarlos. En la casilla de nuevos fichajes hay un enorme cero, en el Velodrone no se ha visto a nadie nuevo y el futuro no promete nada bueno. Lo confirmó el presidente del OM, Stéphane Richard, según el cual las medidas de austeridad continuarán en los próximos meses. Inevitable, para no salirse de los parámetros de la DNCG.
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La crisis del Marsella: salidas de los pesos pesados, recortes en la masa salarial y una clasificación que da pena. El futuro no es halagüeño
«LOS RECORTES AÚN NO HAN TERMINADO»
«En conjunto, la plantilla se ha reducido y hemos logrado una reducción significativa de la masa salarial —dijo Richard—. Esto no tiene precedentes en la historia del club en un periodo tan corto. Aún continúan las negociaciones con algunos jugadores, a quienes doy las gracias. Algunos se han ofrecido espontáneamente, otros han expresado interés en participar en este esfuerzo crucial, que debemos llevar a cabo para poder demostrar todo lo que hemos logrado a final de año de cara a la reunión con la DNCG (el organismo de control financiero del fútbol francés). Nuestra trayectoria ha cambiado por completo respecto a las dos últimas temporadas. Todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo, eso está claro, pero todo lo que aún podamos hacer nos ayudará en nuestra causa, en nuestra argumentación ante la DNCG a final de año».
Sin Greenwood, Genesio ‘discute’ por Paixao
Bajo la presión de la DNCG y de la normativa europea sobre el Fair Play Financiero, el Marsella se ha comprometido a reducir la masa salarial de 160 millones de euros a menos de 100 millones. La reducción ha sido del 30-35%, pero no es suficiente: el OM seguirá trabajando para reducir la masa salarial y para buscar posibles traspasos que generen ingresos por ventas. En los últimos años, con la gestión de Longoria y Benatia, se ha ido más allá de lo prudente, también para complacer a De Zerbi; sin los ingresos derivados de la clasificación para la Champions League, de repente han empezado tiempos de vacas flacas.
La hemorragia, en definitiva, aún no ha terminado: en verano se marcharon jugadores clave como Greenwood, Timber, Rulli. Aubameyang, Balerdi y Pavard, entre otros, fueron retenidos en el último momento, por ejemplo Paixao y Hojbjerg, por los que Bruno Genesio se interpuso. El OM sí necesita cuadrar las cuentas, pero no puede permitirse vivir una temporada en la sombra. La afición es exigente y merece más.
TODO SOBRE LOS HOMBROS DE GOUIRI
El Marsella de hoy es en buena parte el mismo que no logró clasificarse para la Europa que cuenta hace unos meses. De Lange, el año pasado suplente de Rulli, ha sido ascendido a titular; en defensa resiste la vieja guardia, con Emerson Palmieri, Aguerd y Egan Riley. Hojbjerg sigue siendo el pilar en el centro del campo; en ataque, los goles deben garantizarlos Paixao, Gouiri, autor de 4 tantos en 3 partidos, y Harit, de vuelta tras la experiencia en el Basaksehir. Además de Faris Moumbagna, el año pasado un auténtico objeto misterioso en Cremona (5 partidos, 88' jugados, 0 goles). Genesio necesita obrar poco menos que un milagro para meterse en Europa: hará falta tiempo para volver a ver al OM pelear por los puestos importantes. Mucho tiempo.
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