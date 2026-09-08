Bajo la presión de la DNCG y de la normativa europea sobre el Fair Play Financiero, el Marsella se ha comprometido a reducir la masa salarial de 160 millones de euros a menos de 100 millones. La reducción ha sido del 30-35%, pero no es suficiente: el OM seguirá trabajando para reducir la masa salarial y para buscar posibles traspasos que generen ingresos por ventas. En los últimos años, con la gestión de Longoria y Benatia, se ha ido más allá de lo prudente, también para complacer a De Zerbi; sin los ingresos derivados de la clasificación para la Champions League, de repente han empezado tiempos de vacas flacas.





La hemorragia, en definitiva, aún no ha terminado: en verano se marcharon jugadores clave como Greenwood, Timber, Rulli. Aubameyang, Balerdi y Pavard, entre otros, fueron retenidos en el último momento, por ejemplo Paixao y Hojbjerg, por los que Bruno Genesio se interpuso. El OM sí necesita cuadrar las cuentas, pero no puede permitirse vivir una temporada en la sombra. La afición es exigente y merece más.